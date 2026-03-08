Видео
Видео

Главная Жизнь Сколько стоят билеты на спектакли с актрисой Натальей Сумской

Сколько стоят билеты на спектакли с актрисой Натальей Сумской

Дата публикации 8 марта 2026 11:25
Спектакли с Натальей Сумской — весенний репертуар и стоимость мест
Народная артистка Украины Наталья Сумская на сцене театра. Фото: Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко. Ивана Франко: Новини.LIVE

Народная артистка Украины Наталья Сумская сыграла в десятках фильмов и сериалов, однако главным местом силы для нее остается театр. Звезда выступает на сцене Национального академического драматического театра им. Ивана Франко в Киеве.

Редакция Новини.LIVE расскажет о том, сколько стоят билеты на спектакли известной народной артистки Натальи Сумской.

Читайте также:

Несравненная

Спектакль по пьесе современного английского драматурга Питера Квилтера "Несравненная" пройдет в 31 марта и 22 апреля.

На сцене зрителям покажут реальную историю неординарной личности конца XIX — начала ХХ века, американской пианистки и певицы Флоренс Фостер Дженкинс (1868-1944 гг). Главную героиню сыграет Наталья Сумская.

На март осталось очень мало билетов. В частности, места в партере обойдутся от 900 до 1200 гривен, места на балконе второго яруса — по 250 гривен. На апрель есть много свободных мест — цена варьируются от 50 до 1500 гривен.

None - фото 1
Стоимость билетов на "Несравненную". Фото: скриншот

Кайдашева семья

Спектакль пройдет 7 апреля. Наталья Сумская сыграет Кайдашиху — сварливую, лицемерную и властную свекровь из одноименной повести Ивана Нечуя-Левицкого.

"Сюжет "Кайдашевой семьи" охватывает события, произошедшие в большой сельской семье Кайдашей. Мы встречаемся с героями: Кайдашем, его женой Марусей и двумя их сыновьями Карпом и Лаврином в критический момент существования семьи, когда взрослеют дети, выбирают себе пары и начинается другая жизнь", — говорится в афише.

Билеты на этот легендарный спектакль уже раскупили. Самый дешевый билет можно было приобрести за 50 гривен, самый дорогой обошелся бы вам в 2000 гривен.

None - фото 2
Стоимость билетов на "Кайдашеву семью". Фото: скриншот

Люкс для иностранцев

Спектакль запланирован на 3 апреля и 16 мая. Он поставлен по классической комедии популярного английского комедиографа Дэйва Фримена и рассказывает о водовороте событий в небольшом немецком городке на фестивале Святого Вольфганга.

В "Люксе для иностранцев" Наталья Сумская сыграет Хельгу.

"Две семейные пары поселяют в одном номере, что порождает кучу путаницы и курьезных сцен", — говорится в афише.

На апрель места в партере уже раскупили, за спектакль в мае придется отдать в партере от 350 до 1500 гривен. в ложе билеты обойдутся в 450 гривен, а на балкончике — в 250-300 гривен.

Ранее мы рассказывали, сколько стоят билеты на спектакли со звездой детективного триллера в стиле true crime "Тихой Навы" Александром Рудинским. Весной актер сыграет в трех спектаклях - "Калигуле", "Марии Стюарт" и "Макбете". Однако билеты на них уже раскуплены.

Также мы писали, сколько в среднем киевлянам и гостям столицы обойдется поход в Национальный академический драматический театр им. Франко этой весной.Зрителям предлагают широкий репертуар спектаклей — "Наталка Полтавка", "Конотопская ведьма", "Калигула", "Макбет", "Стеклянный зверинец" и другие.

деньги театр украинские звезды Наталия Сумская спектакль
Виктория Федоров - Редактор
Автор:
Виктория Федоров
