Головна Життя Що подивитися у Театрі на лівому березі у квітні: розклад і квитки

Дата публікації: 15 квітня 2026 20:25
Київский театр драми і комедії на лівому березі: афіша квітня і квитки
Вхід у Київський академічний театр драми та комедії на лівому березі. Фото: drama-comedy.kiev.ua

Київський академічний театр драми та комедії на лівому березі оприлюднив квітневий репертуар 48 сезону. У програмі — психологічні драми, комедії та сценічні адаптації відомих текстів. Частина вистав давно у репертуарі, але залишаються в попиті.

У розкладі поєднані різні жанри та формати, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на афішу театру.

"Альбатроси"

Історія про кількох людей старшого віку, які зустрічаються у готелі біля моря і поступово відкривають свої переживання, страхи і надії. У центрі вистави — самотність, пам’ять і потреба бути почутим навіть наприкінці життя.

Найдешевші квитки стартують приблизно від 150 гривень, тоді як ближчі до сцени можуть коштувати 500 гривень.

"Робота з Тінню"

Постановка побудована як внутрішній діалог людини із собою, де "тінь" виступає уособленням страхів, травм і пригнічених емоцій. Вистава має психологічний характер і тяжіє до камерного формату.

Ціни варіюються: місця можна знайти від 200 гривень, а ближче до центру залу — до 1000 гривень.

"Корсиканка"

Сюжет розгортається навколо останніх років життя Наполеона на острові Святої Єлени. У виставі з’являється загадкова жінка, яка стверджує, що може спілкуватися з його духом, і це запускає ланцюг іронічних і напружених подій.

Подивитися постановку можна від 300 гривень, тоді як за місця у партері потрібно буде відати 900 гривень.

"Копи проти Равликів"

Сатирична історія про правоохоронну систему, де розслідування виглядає абсурдним і водночас дуже впізнаваним. Постановка висміює бюрократію і безсилля перед системою.

Квитки на цю виставу продаються за 500 гривень без значного розподілу по зонах.

"Кавказьке крейдяне коло"

В основі — п’єса Бертольта Брехта про служницю Грушу, яка рятує чужу дитину під час війни і змушена доводити своє право на материнство. Тема справедливості проходить через усю виставу.

Квитки доступні від 300 гривень. Ціна найдорожчих квитків доходить до 1100 гривень.

"Жіноча логіка"

Комедія про стосунки, у якій герої намагаються зрозуміти одне одного, але постійно потрапляють у побутові й емоційні пастки. Сюжет будується на діалогах і кумедних ситуаціях.

Найдешевші місця можна знайти від 150 гривень, дорожчі варіанти — до 500 гривень.

"Намалюй мені літак"

Історія з елементами фантазії про втечу від реальності та пошук внутрішньої свободи. Вистава більш камерна і орієнтована на емоційне сприйняття.

Вартість квитка зазвичай фіксована — 400 гривень.

"Ідеальна пара"

Сюжет розкриває стосунки подружжя, які здаються гармонійними лише зовні. Поступово відкриваються конфлікти, що руйнують уявлення про ідеальність.

Ціни стартують від 250 гривень, а місця у центрі залу можуть коштувати до 600 гривень.

"З цією виставою щось не так"

Комедійна історія у форматі "вистави у виставі", де актори намагаються зіграти п’єсу, але все постійно виходить з-під контролю. Вистава побудована на хаосі і театральному закуліссі.

Квитки дорожчі за середні: приблизно від 500 гривень і до 1100 гривень.

Що ще цікаво знати глядачам

Вікторія Федорів - Редактор
Вікторія Федорів
