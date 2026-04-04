Перший ряд — 5 000 грн: скільки коштує побачити "Ребелію" від МУР

Дата публікації: 4 квітня 2026 18:01
Театр за ціною гаджета: вартість квитків на "Ребелію" від МУР сягають 5 000 грн
Фрагмент вистави "Ребелія", гривні в руках. Фото: shotam.info, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Театральна вистава "Ребелія" від творчого об’єднання МУР стала одним із найобговорюваніших культурних проєктів останнього часу. Попри те, що прем’єра постановки відбулася ще торік, інтерес глядачів не слабшає. У багатьох містах України квитки на покази у квітні та травні вже повністю розкуплені, а ціни на найкращі місця можуть сягати до 5 000 грн.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує побачити "Ребелію" від МУР. 

Вартість квитків на "Ребелію" у містах України

Найдорожчі квитки на виставу у Києві, як свідчать дані одного з найбільших національних квиткових операторів України Karabas.com

Щоб насолоджуватися театральним дійством з місця у першому чи другому ряду в залі Міжнародного центру культури і мистецтв, доведеться віддати 5 090 грн. Чи далі від сцени — тим ціни на квитки нижчі. Найдешевший, в останньому ряду на балконі другого ярусу коштує 890 грн.

Квитки Ребелія
Вартість квитків на виставу "Ребелія". Фото: скриншот

У Харкові "Ребелію" показуватимуть чотири дні поспіль — з 11 по 14 травня включно.  Місць в залі Театрально-концертного центру небагато, тому й ціни на квитки в різних рядах коливають приблизно в одному діапазоні — 1 490-2 790 грн. 

В інших містах вартість квитків на "Ребелію" така:

  • Одеса (Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного) — 790-1 890 грн;
  • Кривий Ріг (КП КАМТДМК імені Тараса Шевченка) — 1 290-1 390 грн;
  • Дніпро (Шинник-АртТериторія) — 1 090-1 490 грн;
  • Полтава (Палац дозвілля "Листопад" — 1 090-1 690 грн;
  • Біла Церква (ПК "Росава" — 1 090 -1 440 грн;
  • Черкаси (ПК "Дружба народів") — 1 190-1 790 грн;
  • Кропивницький (філармонія) — 890-1 440 грн;
  • Житомир (Драматичний Театр ім. І. Кочерги) — 1 090-1 290 грн;
  • Чернігів (Обласний академічний український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка) — 1 290-1 890 грн;
  • Львів (Театр ім. Марії Заньковецької) — 1 290-3 190 грн;
  • Хмельницький (Обласний академічний муздрамтеатр ім. М. Старицького) — 1 290-1 890 грн.

У квітні "Ребелію" також покажуть у Запоріжжі, проте квитки на виставу вже розпродані. 

Про що вистава МУР "Ребелія" 

Музично-театральний проєкт з елементами документальної драми, як зазначають на Instagram-сторінці творчого об’єднання МУР, присвячений боротьбі українців за незалежність. Постановка показує, як різні покоління відстоювали свободу країни, а також нагадує про відповідальність, яку сьогодні несе кожен громадянин.

У виставі на сцені постають постаті людей, що стали символами свого часу та уособленням опору системі. Серед них — Іван Світличний, В’ячеслав Чорновіл, Віктор Кукса, Василь Стус, Іван Драч, Леонід Кравчук, Георгій Москаленко, Алла Горська, Микола Вінграновський, Василь Симоненко, Іван Дзюба та Лесь Танюк. Їхні життєві історії, ідеї та боротьба отримали сценічне втілення через поєднання музики, текстів і хореографії.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому навколо вистави "Конотопська відьма", яка йде на сцені Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка в Києві, виник такий ажіотаж. Квитки придбати майже неможливо. Їх розкупили задовго до прем’єри.

Також Новини.LIVE писали, скільки коштують найдорожчі та найдешевші квитки на сеанси в кінотеатрах Києва. Глядачам можуть обрати стрічку будь-якого жанру — драму, трилер, комедію, анімацію чи документальне кіно.

Вікторія Федорів - Редактор
Вікторія Федорів
