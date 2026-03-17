Скільки коштують квитки на театральні вистави з Наталкою Денисенко

Українська акторка Наталка Денисенко.

Українська акторка Наталка Денисенко відома за ролями не лише на великому екрані, а й в театрі. Цієї весни в зірки заплановано багато вистав, де вона примірить різні амплуа. Зокрема, артистка зіграє пристрасну героїню.

Новини.LIVE розкажуть, які театральні вистави з Наталкою Денисенко варто відвідати цієї весни.

"Наші Кайдаші"

Актори покажуть історію про звичайну родину з її радощами, конфліктами та щоденними випробуваннями, з яким вони разом намагаються вибратись.

Організатори обіцяють, що у героях глядач впізна риси своїх знайомих, друзів чи навіть власне відображення.

Вистава пройде 2 квітня у Будинку офіцерів Збройних сил України відбудеться спектакль "Наші Кайдаші" у Києві. Ціни на спектакль варіюються від 590 до 1990 гривень. За квитки в партері доведеться віддати 1990 гривень, а на балконі — 750-850 гривень.

У квітні спектакль також пройде у Львові, Тернополі та Хмельницькому.

"Основний інстинкт"

Зазначається, що вистава є справжнім майстер-класом з театрального мистецтва, пристрасті та великого кохання.

"Невиправний ловелас, просочений тестостероном, запахом віскі та адреналіном швидкостей, опиниться в місці, якого немає на жодній карті світу, в готелі без назви, двері якого відчиняються лише обраним...А ім'я господині вимовляють пошепки...Подивися в її очі і ти побачиш манливу безодню, вкриту найзабороненішими бажаннями та таємницями", — йдеться в синопсисі.

Вистава пройде у багатьох містах України у червні, серпні та вересні. Проте у травні її можна буде відвідати у Луцьку. Вона пройде 22 травня у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т.Г.Шевченка.

На сцені глядачі також впізнають інших відомих акторів — Тараса Цимбалюка, Володимира Горянського, Ольгу Сумську та інших.

Квитки обійдуться відвідувачам від 590 до 1890 гривень. Найдорожчими будуть місця в портері — 1890 гривень, а найдоступнішим варантом — на балконі за 590 гривень.

Ваша пробная версия Premium закончилась