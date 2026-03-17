Скільки коштують квитки на театральні вистави з Наталкою Денисенко
Українська акторка Наталка Денисенко відома за ролями не лише на великому екрані, а й в театрі. Цієї весни в зірки заплановано багато вистав, де вона примірить різні амплуа. Зокрема, артистка зіграє пристрасну героїню.
Новини.LIVE розкажуть, які театральні вистави з Наталкою Денисенко варто відвідати цієї весни.
"Наші Кайдаші"
Актори покажуть історію про звичайну родину з її радощами, конфліктами та щоденними випробуваннями, з яким вони разом намагаються вибратись.
Організатори обіцяють, що у героях глядач впізна риси своїх знайомих, друзів чи навіть власне відображення.
Вистава пройде 2 квітня у Будинку офіцерів Збройних сил України відбудеться спектакль "Наші Кайдаші" у Києві. Ціни на спектакль варіюються від 590 до 1990 гривень. За квитки в партері доведеться віддати 1990 гривень, а на балконі — 750-850 гривень.
У квітні спектакль також пройде у Львові, Тернополі та Хмельницькому.
"Основний інстинкт"
Зазначається, що вистава є справжнім майстер-класом з театрального мистецтва, пристрасті та великого кохання.
"Невиправний ловелас, просочений тестостероном, запахом віскі та адреналіном швидкостей, опиниться в місці, якого немає на жодній карті світу, в готелі без назви, двері якого відчиняються лише обраним...А ім'я господині вимовляють пошепки...Подивися в її очі і ти побачиш манливу безодню, вкриту найзабороненішими бажаннями та таємницями", — йдеться в синопсисі.
Вистава пройде у багатьох містах України у червні, серпні та вересні. Проте у травні її можна буде відвідати у Луцьку. Вона пройде 22 травня у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т.Г.Шевченка.
На сцені глядачі також впізнають інших відомих акторів — Тараса Цимбалюка, Володимира Горянського, Ольгу Сумську та інших.
Квитки обійдуться відвідувачам від 590 до 1890 гривень. Найдорожчими будуть місця в портері — 1890 гривень, а найдоступнішим варантом — на балконі за 590 гривень.
Раніше відома кастинг-директорка Алла Самойленко розповіла, чому продюсери обирають саме Тараса Цимбалюка на головні ролі. За її словами, його впізнаваність і популярність побудована не стільки на сильній фільмографії, скільки на медійній активності. Крім того, продюсери намагаються уникати потенційних ризиків і відбирають зірок, які звикли до швидких темпів зйомок.
