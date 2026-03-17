Головна Життя Скільки коштують квитки на театральні вистави з Наталкою Денисенко

Скільки коштують квитки на театральні вистави з Наталкою Денисенко

Дата публікації: 17 березня 2026 15:40
Українська акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Українська акторка Наталка Денисенко відома за ролями не лише на великому екрані, а й в театрі. Цієї весни в зірки заплановано багато вистав, де вона примірить різні амплуа. Зокрема, артистка зіграє пристрасну героїню.

Новини.LIVE розкажуть, які театральні вистави з Наталкою Денисенко варто відвідати цієї весни.

Реклама
"Наші Кайдаші"

Актори покажуть історію про звичайну родину з її радощами, конфліктами та щоденними випробуваннями, з яким вони разом намагаються вибратись. 

Організатори обіцяють, що у героях глядач впізна риси своїх знайомих, друзів чи навіть власне відображення. 

Вистава пройде 2 квітня у Будинку офіцерів Збройних сил України відбудеться спектакль "Наші Кайдаші" у Києві. Ціни на спектакль варіюються від 590 до 1990 гривень. За квитки в партері доведеться віддати 1990 гривень, а на балконі — 750-850 гривень.

У квітні спектакль також пройде у Львові, Тернополі та Хмельницькому.

Квитки на спектакль "Наші Кайдаші". Фото: скриншот

"Основний інстинкт"

Зазначається, що вистава є справжнім майстер-класом з театрального мистецтва, пристрасті та великого кохання.

"Невиправний ловелас, просочений тестостероном, запахом віскі та адреналіном швидкостей, опиниться в місці, якого немає на жодній карті світу, в готелі без назви, двері якого відчиняються лише обраним...А ім'я господині вимовляють пошепки...Подивися в її очі і ти побачиш манливу безодню, вкриту найзабороненішими бажаннями та таємницями", — йдеться в синопсисі.

Вистава пройде у багатьох містах України у червні, серпні та вересні. Проте у травні її можна буде відвідати у Луцьку. Вона пройде 22 травня у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т.Г.Шевченка.

На сцені глядачі також впізнають інших відомих акторів — Тараса Цимбалюка, Володимира Горянського, Ольгу Сумську та інших.

Квитки обійдуться відвідувачам від 590 до 1890 гривень. Найдорожчими будуть місця в портері — 1890 гривень, а найдоступнішим варантом — на балконі за 590 гривень.

Квитки на виставу "Основний інстинкт". Фото: скриншот

Раніше відома кастинг-директорка Алла Самойленко розповіла, чому продюсери обирають саме Тараса Цимбалюка на головні ролі. За її словами, його впізнаваність і популярність побудована не стільки на сильній фільмографії, скільки на медійній активності. Крім того, продюсери намагаються уникати потенційних ризиків і відбирають зірок, які звикли до швидких темпів зйомок.

Також ми писали, скільки в середньому киянам та гостям столиці обійдеться похід до Національного академічного драматичного театру ім. Франка цієї весни. Глядачам пропонують широкий репертуар вистав — "Наталка Полтавка", "Конотопська відьма", "Калігула", "Макбет", "Скляний зверинець" та інші.

фільм театр Наталка Денисенко українські зірки квитки
Вікторія Федорів - Редактор
Вікторія Федорів
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

