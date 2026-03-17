Сколько стоят билеты на театральные спектакли с Наталкой Денисенко

Украинская актриса Наталья Денисенко известна по ролям не только на большом экране, но и в театре. Этой весной у звезды запланировано много спектаклей, где она примерит разные амплуа. В частности, артистка сыграет страстную героиню.

Новини.LIVE расскажут, какие театральные спектакли с Натальей Денисенко стоит посетить этой весной.

"Наши Кайдаши"

Актеры покажут историю об обычной семье с ее радостями, конфликтами и ежедневными испытаниями, из которых они вместе пытаются выбраться.

Организаторы обещают, что в героях зритель узнает черты своих знакомых, друзей или даже собственное отражение.

Спектакль пройдет 2 апреля в Доме офицеров Вооруженных сил Украины состоится спектакль "Наши Кайдаши" в Киеве. Цены на спектакль варьируются от 590 до 1990 гривен. За билеты в партере придется отдать 1990 гривен, а на балконе — 750-850 гривен.

В апреле спектакль также пройдет во Львове, Тернополе и Хмельницком.

"Основной инстинкт"

Отмечается, что спектакль является настоящим мастер-классом по театральному искусству, страсти и большой любви.

"Неисправимый ловелас, пропитанный тестостероном, запахом виски и адреналином скоростей, окажется в месте, которого нет ни на одной карте мира, в отеле без названия, двери которого открываются только избранным...А имя хозяйки произносят шепотом...Посмотри в ее глаза и ты увидишь манящую бездну, покрытую самыми запретными желаниями и тайнами", — говорится в синопсисе.

Спектакль пройдет во многих городах Украины в июне, августе и сентябре. Однако в мае его можно будет посетить в Луцке. Он пройдет 22 мая в Волынском академическом областном украинском музыкально-драматическом театре имени Т.Г.Шевченко.

На сцене зрители также узнают других известных актеров — Тараса Цимбалюка, Владимира Горянского, Ольгу Сумскую и других.

Билеты обойдутся посетителям от 590 до 1890 гривен. Самыми дорогими будут места в портере — 1890 гривен, а самым доступным варантом — на балконе за 590 гривен.

