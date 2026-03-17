Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Сколько стоят билеты на театральные спектакли с Наталкой Денисенко

Сколько стоят билеты на театральные спектакли с Наталкой Денисенко

Ua ru
Дата публикации 17 марта 2026 15:40
Украинская актриса Наталья Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Украинская актриса Наталья Денисенко известна по ролям не только на большом экране, но и в театре. Этой весной у звезды запланировано много спектаклей, где она примерит разные амплуа. В частности, артистка сыграет страстную героиню.

Новини.LIVE расскажут, какие театральные спектакли с Натальей Денисенко стоит посетить этой весной.

Реклама
"Наши Кайдаши"

Актеры покажут историю об обычной семье с ее радостями, конфликтами и ежедневными испытаниями, из которых они вместе пытаются выбраться.

Организаторы обещают, что в героях зритель узнает черты своих знакомых, друзей или даже собственное отражение.

Спектакль пройдет 2 апреля в Доме офицеров Вооруженных сил Украины состоится спектакль "Наши Кайдаши" в Киеве. Цены на спектакль варьируются от 590 до 1990 гривен. За билеты в партере придется отдать 1990 гривен, а на балконе — 750-850 гривен.

В апреле спектакль также пройдет во Львове, Тернополе и Хмельницком.

- фото 1
Билеты на спектакль "Наши Кайдаши". Фото: скриншот

"Основной инстинкт"

Отмечается, что спектакль является настоящим мастер-классом по театральному искусству, страсти и большой любви.

"Неисправимый ловелас, пропитанный тестостероном, запахом виски и адреналином скоростей, окажется в месте, которого нет ни на одной карте мира, в отеле без названия, двери которого открываются только избранным...А имя хозяйки произносят шепотом...Посмотри в ее глаза и ты увидишь манящую бездну, покрытую самыми запретными желаниями и тайнами", — говорится в синопсисе.

Спектакль пройдет во многих городах Украины в июне, августе и сентябре. Однако в мае его можно будет посетить в Луцке. Он пройдет 22 мая в Волынском академическом областном украинском музыкально-драматическом театре имени Т.Г.Шевченко.

На сцене зрители также узнают других известных актеров — Тараса Цимбалюка, Владимира Горянского, Ольгу Сумскую и других.

Билеты обойдутся посетителям от 590 до 1890 гривен. Самыми дорогими будут места в портере — 1890 гривен, а самым доступным варантом — на балконе за 590 гривен.

- фото 2
Билеты на спектакль "Основной инстинкт". Фото: скриншот

Ранее известная кастинг-директор Алла Самойленко рассказала, почему продюсеры выбирают именно Тараса Цимбалюка на главные роли. По ее словам, его узнаваемость и популярность построена не столько на сильной фильмографии, сколько на медийной активности. Кроме того, продюсеры стараются избегать потенциальных рисков и отбирают звезд, которые привыкли к быстрым темпам съемок.

Также мы писали, сколько в среднем киевлянам и гостям столицы обойдется поход в Национальный академический драматический театр им. Франко этой весной. Зрителям предлагают широкий репертуар спектаклей — "Наталка Полтавка", "Конотопская ведьма", "Калигула", "Макбет", "Стеклянный зверинец" и другие.

кино театр Наталка Денисенко украинские звезды билеты
Виктория Федорив - Редактор
Автор:
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации