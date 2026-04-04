Театр по цене гаджета: стоимость билетов на "Ребелию" от МУР достигают 5 000 грн

Фрагмент спектакля "Ребелия", гривны в руках. Фото: shotam.info, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Театральный спектакль "Ребелия" от творческого объединения МУР стал одним из самых обсуждаемых культурных проектов последнего времени. Несмотря на то, что премьера постановки состоялась еще в прошлом году, интерес зрителей не ослабевает. Во многих городах Украины билеты на показы в апреле и мае уже полностью раскуплены, а цены на лучшие места могут достигать до 5 000 грн.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит увидеть "Ребелию" от МУР.

Стоимость билетов на "Ребелию" в городах Украины

Самые дорогие билеты на спектакль в Киеве, как свидетельствуют данные одного из крупнейших национальных билетных операторов Украины Karabas.com.

Чтобы наслаждаться театральным действом с места в первом или втором ряду в зале Международного центра культуры и искусств, придется отдать 5 090 грн. Чем дальше от сцены — тем цены на билеты ниже. Самый дешевый, в последнем ряду на балконе второго яруса стоит 890 грн.

Стоимость билетов на спектакль "Ребелия". Фото: скриншот

В Харькове "Ребелию" будут показывать четыре дня подряд — с 11 по 14 мая включительно. Мест в зале Театрально-концертного центра немного, поэтому и цены на билеты в разных рядах колеблются примерно в одном диапазоне — 1 490-2 790 грн.

В других городах стоимость билетов на "Ребелию" следующая:

Одесса (Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного) — 790-1 890 грн;

Кривой Рог (КП КАМТДМК имени Тараса Шевченко) — 1 290-1 390 грн;

Днепр (Шинник-АртТерритория) — 1 090-1 490 грн;

Полтава (Дворец досуга "Листопад" — 1 090-1 690 грн;

Белая Церковь (ПК "Росава" — 1 090 -1 440 грн;

Черкассы (ДК "Дружба народов") — 1 190-1 790 грн;

Кропивницкий (филармония) — 890-1 440 грн;

Житомир (Драматический Театр им. И. Кочерги) — 1 090-1 290 грн;

Чернигов (Областной академический украинский музыкально-драматический театр им. Т.Г. Шевченко) — 1 290-1 890 грн;

Львов (Театр им. Марии Заньковецкой) — 1 290-3 190 грн;

Хмельницкий (Областной академический муздрамтеатр им. М. Старицкого) — 1 290-1 890 грн.

В апреле "Ребелию" также покажут в Запорожье, однако билеты на спектакль уже распроданы.

О чем спектакль МУР "Ребелия"

Музыкально-театральный проект с элементами документальной драмы, как отмечают на Instagram-странице творческого объединения МУР, посвящен борьбе украинцев за независимость. Постановка показывает, как разные поколения отстаивали свободу страны, а также напоминает об ответственности, которую сегодня несет каждый гражданин.

В спектакле на сцене предстают фигуры людей, ставших символами своего времени и олицетворением сопротивления системе. Среди них — Иван Светличный, Вячеслав Чорновил, Виктор Кукса, Василий Стус, Иван Драч, Леонид Кравчук, Георгий Москаленко, Алла Горская, Николай Винграновский, Василий Симоненко, Иван Дзюба и Лесь Танюк. Их жизненные истории, идеи и борьба получили сценическое воплощение через сочетание музыки, текстов и хореографии.

