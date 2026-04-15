Киевский театр драмы и комедии на левом берегу: афиша апреля и билеты

Что посмотреть в Театре на левом берегу в апреле: расписание и билеты
Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу обнародовал апрельский репертуар 48 сезона. В программе — психологические драмы, комедии и сценические адаптации известных текстов. Часть спектаклей давно в репертуаре, но остаются любимыми зрителями.
В расписании объединены разные жанры и форматы, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на афишу театра.
"Альбатросы"
История о нескольких людях старшего возраста, которые встречаются в отеле у моря и постепенно открывают свои переживания, страхи и надежды. В центре спектакля — одиночество, память и потребность быть услышанным даже в конце жизни.
Самые дешевые билеты стартуют примерно от 150 гривен, тогда как ближе к сцене могут стоить 500 гривен.
"Работа с Тенью"
Постановка построена как внутренний диалог человека с собой, где "тень" выступает олицетворением страхов, травм и подавленных эмоций. Спектакль имеет психологический характер и тяготеет к камерному формату.
Цены варьируются: места можно найти от 200 гривен, а ближе к центру зала — до 1000 гривен.
"Корсиканка"
Сюжет разворачивается вокруг последних лет жизни Наполеона на острове Святой Елены. В спектакле появляется загадочная женщина, которая утверждает, что может общаться с его духом, и это запускает цепь ироничных и напряженных событий.
Посмотреть постановку можно от 300 гривен, тогда как за места в партере нужно будет отдать 900 гривен.
"Копы против Улиток"
Сатирическая история о правоохранительной системе, где расследование выглядит абсурдным и одновременно очень узнаваемым. Постановка высмеивает бюрократию и бессилие перед системой.
Билеты на этот спектакль продаются за 500 гривен без значительного распределения по зонам.
"Кавказский меловой круг"
В основе - пьеса Бертольта Брехта о служанке Груше, которая спасает чужого ребенка во время войны и вынуждена доказывать свое право на материнство. Тема справедливости проходит через весь спектакль.
Билеты доступны от 300 гривен. Цена самых дорогих билетов доходит до 1100 гривен.
"Женская логика"
Комедия об отношениях, в которой герои пытаются понять друг друга, но постоянно попадают в бытовые и эмоциональные ловушки. Сюжет строится на диалогах и забавных ситуациях.
Самые дешевые места можно найти от 150 гривен, более дорогие варианты — до 500 гривен.
"Нарисуй мне самолет"
История с элементами фантазии о побеге от реальности и поиске внутренней свободы. Спектакль более камерный и ориентирован на эмоциональное восприятие.
Стоимость билета обычно фиксированная - 400 гривен.
"Идеальная пара"
Сюжет раскрывает отношения супругов, которые кажутся гармоничными только внешне. Постепенно открываются конфликты, разрушающие представление об идеальности.
Цены стартуют от 250 гривен, а места в центре зала могут стоить до 600 гривен.
"С этим спектаклем что-то не так"
Комедийная история в формате "спектакля в спектакле", где актеры пытаются сыграть пьесу, но все постоянно выходит из-под контроля. Спектакль построен на хаосе и театральном закулисье.
Билеты дороже средних: примерно от 500 гривен и до 1100 гривен.
Что еще интересно знать зрителям
