Киевский театр драмы и комедии на левом берегу: афиша апреля и билеты

Вход в Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу. Фото: drama-comedy.kiev.ua

Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу обнародовал апрельский репертуар 48 сезона. В программе — психологические драмы, комедии и сценические адаптации известных текстов. Часть спектаклей давно в репертуаре, но остаются любимыми зрителями.

В расписании объединены разные жанры и форматы.

Реклама

"Альбатросы"

История о нескольких людях старшего возраста, которые встречаются в отеле у моря и постепенно открывают свои переживания, страхи и надежды. В центре спектакля — одиночество, память и потребность быть услышанным даже в конце жизни.

Самые дешевые билеты стартуют примерно от 150 гривен, тогда как ближе к сцене могут стоить 500 гривен.

Реклама

"Работа с Тенью"

Постановка построена как внутренний диалог человека с собой, где "тень" выступает олицетворением страхов, травм и подавленных эмоций. Спектакль имеет психологический характер и тяготеет к камерному формату.

Читайте также:

Реклама

Цены варьируются: места можно найти от 200 гривен, а ближе к центру зала — до 1000 гривен.

"Корсиканка"

Сюжет разворачивается вокруг последних лет жизни Наполеона на острове Святой Елены. В спектакле появляется загадочная женщина, которая утверждает, что может общаться с его духом, и это запускает цепь ироничных и напряженных событий.

Посмотреть постановку можно от 300 гривен, тогда как за места в партере нужно будет отдать 900 гривен.

"Копы против Улиток"

Сатирическая история о правоохранительной системе, где расследование выглядит абсурдным и одновременно очень узнаваемым. Постановка высмеивает бюрократию и бессилие перед системой.

Билеты на этот спектакль продаются за 500 гривен без значительного распределения по зонам.

"Кавказский меловой круг"

В основе - пьеса Бертольта Брехта о служанке Груше, которая спасает чужого ребенка во время войны и вынуждена доказывать свое право на материнство. Тема справедливости проходит через весь спектакль.

Билеты доступны от 300 гривен. Цена самых дорогих билетов доходит до 1100 гривен.

"Женская логика"

Комедия об отношениях, в которой герои пытаются понять друг друга, но постоянно попадают в бытовые и эмоциональные ловушки. Сюжет строится на диалогах и забавных ситуациях.

Самые дешевые места можно найти от 150 гривен, более дорогие варианты — до 500 гривен.

"Нарисуй мне самолет"

История с элементами фантазии о побеге от реальности и поиске внутренней свободы. Спектакль более камерный и ориентирован на эмоциональное восприятие.

Стоимость билета обычно фиксированная - 400 гривен.

"Идеальная пара"

Сюжет раскрывает отношения супругов, которые кажутся гармоничными только внешне. Постепенно открываются конфликты, разрушающие представление об идеальности.

Цены стартуют от 250 гривен, а места в центре зала могут стоить до 600 гривен.

"С этим спектаклем что-то не так"

Комедийная история в формате "спектакля в спектакле", где актеры пытаются сыграть пьесу, но все постоянно выходит из-под контроля. Спектакль построен на хаосе и театральном закулисье.

Билеты дороже средних: примерно от 500 гривен и до 1100 гривен.

Что еще интересно знать зрителям

