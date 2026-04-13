Вистави з зіркою фільму "Ти — космос" Володимиром Кравчуком: ціна квитків та репертуар

Популярний український актор Володимир Кравчук, відомий за фільмами "Ти — космос" та "Бурштинові копи", грає у Київському академічному театрі драми та комедії на лівому березі Дніпра. У репертуарі театру є кілька постановок, де він залучений цієї весни. Більшість квитків на вистави вже розкуплено, але на деякі ще залишаються місця.

Редакція Новини.LIVE вирішила подивитися, скільки зараз коштують квитки на вистави за участю відомого актора.

Чим відомий Володимир Кравчук

Володимир Кравчук — актор театру і кіно, комік та військовослужбовець ЗСУ. Він вважається одним із лідерів глядацьких симпатій в країні, а також має з 2025 року звання Заслуженого артиста України.

У листопаді 2024 року він був визнаний найкращим актором року на Міжнародному кінофестивалі у Салоніках за головну роль у фільмі "Ти — космос"

Знявся у кількох популярних українських фільмах. Наразі поєднує військову службу та роботу в театрі, де виконує ролі у кількох постановках різного формату.

В яких виставах грає Володимир Кравчук

Хлібне перемир’я

Відомий український письменник Сергій Жадан написав п'єсу про наше сьогодення, про те, ким ми є, про нас з вами. У виставі розказується про долю двох братів, які збираються разом у домі дитинства, щоб вирішити, що робити далі після смерті матері.

Володимир Кравчук виконує одну з головних ролей — роль старшого брата Толіка. Вистави пройдуть у квітні та травні, найдешевші місця коштують 150 гривень, найдорожчі — 400 гривень.

Погані дороги

Молода жінка вирушає на схід України у пошуках документального матеріалу про війну, але там, у сірій зоні прикордоння стає заручницею і своїх, і чужих історій. Ця п’єса — одне з перших висловлювань про війну на сході Україні до 2022 року на великій театральній сцені.

Квитки на цю виставу можна придбати за ціною від 150 до 300 гривень.

Робота з тінню

Це вистава про зустріч із тим, що ми зазвичай уникаємо. Про діалог із власною темрявою, яка виявляється не фантомом минулого, а співрозмовником сьогодення. На сцені оживає простір, де особисте стає політичним, а історичне зіштовхується з інтимним.

Ціни на квитки стартують від 150 гривень, а за найдорожчі місця потрібно віддати 400 гривень.

Що ще цікаво знати глядачам

