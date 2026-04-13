Спектакли со звездой фильма "Ты — космос" Владимиром Кравчуком: цена билетов и репертуар

Сцены из спектакля "Хлебное перемирие". Фото: Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра. Коллаж: Новини.LIVE

Популярный украинский актер Владимир Кравчук, известный по фильмам "Ты — космос" и "Янтарные копы", играет в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. В репертуаре театра есть несколько постановок, где он задействован этой весной. Большинство билетов на спектакли уже раскуплены, но на некоторые еще остаются места.

Редакция Новини.LIVE решила посмотреть, сколько сейчас стоят билеты на спектакли с участием известного актера.

Чем известен Владимир Кравчук

Владимир Кравчук — актер театра и кино, комик и военнослужащий ВСУ. Он считается одним из лидеров зрительских симпатий в стране, а также с 2025 года носит звание Заслуженного артиста Украины.

В ноябре 2024 года он был признан лучшим актером года на Международном кинофестивале в Салониках за главную роль в фильме "Ты — космос"

Снялся в нескольких популярных украинских фильмах. Сейчас совмещает военную службу и работу в театре, где исполняет роли в нескольких постановках разного формата.

Читайте также:

В каких спектаклях играет Владимир Кравчук

Хлебное перемирие

Известный украинский писатель Сергей Жадан написал пьесу о нашем настоящем, о том, кем мы есть, о нас с вами. В спектакле рассказывается о судьбе двух братьев, которые собираются вместе в доме детства, чтобы решить, что делать дальше после смерти матери.

Владимир Кравчук исполняет одну из главных ролей — роль старшего брата Толика. Спектакли пройдут в апреле и мае, самые дешевые места стоят 150 гривен, самые дорогие — 400 гривен.

Плохие дороги

Молодая женщина отправляется на восток Украины в поисках документального материала о войне, но там, в серой зоне приграничья становится заложницей своих и чужих историй. Эта пьеса — одно из первых высказываний о войне на востоке Украины до 2022 года на большой театральной сцене.

Билеты на этот спектакль можно приобрести по цене от 150 до 300 гривен.

Работа с тенью

Это спектакль о встрече с тем, что мы обычно избегаем. О диалоге с собственной тьмой, которая оказывается не фантомом прошлого, а собеседником настоящего. На сцене оживает пространство, где личное становится политическим, а историческое сталкивается с интимным.

Цены на билеты стартуют от 150 гривен, а за самые дорогие места нужно отдать 400 гривен.

Что еще интересно знать зрителям

