Театр Франка: на які вистави ще можна встигнути купити квиток у квітні

Сцена з вистави "Калігула". Фото: Національний академічний драматичний театр ім.Франка

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка сформував щільний розклад вистав на квітень. У списку вистав зібрано твори різних жанрів: "Троянство", "Конотопська відьма", "Калігула", "Буна", "Житейське море", "Кайдашева сім'я", "Наш клас" та багато інших.

Редакція Новини.LIVE переглянула оприлюднений розклад і підготувала перелік тих вистав, які заплановані до показу, а також найдешевші та найдорожчі квиткі на кожну з них.

Що подивитися у квітні в театрі ім.Франка

"Наш клас"

Головний герой Абрам живе своє спокійне життя в Америці. Він поважний рабин, що живе в достатку та в повній вірі в Бога та людей. Та все змінюється, коли одного дня до нього приїжджає давня подруга дитинства, що приносить із собою страшну правду про рідне містечко, про війну та однокласників.

Цю виставу, що йде на камерній сцені, можна переглянути за 300 гривень з останніх рядів та за 1000 гривень з партеру.

"Кайдашева сім'я"

Сюжет "Кайдашевої сім'ї" охоплює події, що відбулися у великий сільській родині Кайдашів. У цій українській класиці сміх лунає крізь сльози й навпаки. Комічні і драматичні ситуації, у які потрапляють персонажі, взяті з самого життя.

Вічну класику можна подивитися з балкону другого ярусу за 200 гривень, з партеру за 500-800 гривень, а найдорожчі місця коштують 2000 гривень.

Скільки коштують квитки на виставу. Фото: скріншот

"Буна"

Ця вистава присвячена історії однієї родини, де буна ("бабуся" на буковинському діалекті) та її внучка, живуть під одним дахом, але живуть зовсім в різних світах. Це притча про прірву між поколіннями, які рухаються від крайнощів до крайнощів та не намагаються прислухатися одне до одного.

Вистава проходить на камерній сцені, квитки від 300 до 1000 гривень

"Житейське море"

Сюжет комедії розгортається навколо долі відомого артиста, який живе подвійним життям. Він блискавично занурюється то у світ щасливих сімейних стосунків, то у вир артистичного закулісся, де панують фальш, заздрість, лицемірство і позашлюбні стосунки.

Вистава "Житейське море" дешевша. Найдорожчий квиток коштує 500 гривень, найдешевший — 300 гривень.

"Троянство"

Вистава за текстом Максима Курочкіна – це спроба чесної розмови про те, що сьогодні здається незаперечним. Вистава досліджує проблематичність героїзації та надлишкової патетики.У виставі беруть участь актори, які є ветеранами російсько-української війни.

Ціни на квитки стартують від 150 гривень за місце на балконі другого ярусу, з 1 000 в центрі залу та до 2000 гривень в партері.

Ціни на історичну драму "Калігула" починаються з 400 гривень. Найдорожчі місця біля сцени коштують 1500 гривень.

Найбільшй ажіотаж спостерігається навколо вистави "Конотопська відьма", яка вже третій рік б'є всі рекорди. Квитки на всі вистави з 11 квітня по 20 червня розкуплені, і дістати їх майже неможливо.

Ще Новини.LIVE повідомляли, за яку ціну можна купити квитки на виставу з зіркою серіла "Тиха Нава" Олександром Рудинським.

Відомий актор грає у виставі за п'єсою Альбера Камю "Калігула", і зазвичай всі квитки на цю виставу дуже швидко зникають з продажу.