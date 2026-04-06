Театр Франко: на какие спектакли еще можно успеть купить билет в апреле

Сцена из спектакля "Калигула". Фото: Национальный академический драматический театр им.Франко

Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко сформировал плотное расписание спектаклей на апрель. В списке спектаклей собраны произведения разных жанров: "Троянство", "Конотопская ведьма", "Калигула", "Буна", "Житейское море", "Кайдашева семья", "Наш класс" и многие другие.

Редакция Новини.LIVE просмотрела обнародованное расписание и подготовила перечень тех спектаклей, которые запланированы к показу, а также самые дешевые и самые дорогие билеты на каждый из них.

Что посмотреть в апреле в театре им.Франко

"Наш класс"

Главный герой Абрам живет свою спокойную жизнь в Америке. Он уважаемый раввин, живущий в достатке и в полной вере в Бога и людей. Но все меняется, когда однажды к нему приезжает давняя подруга детства, которая приносит с собой страшную правду о родном городке, о войне и одноклассниках.

Этот спектакль, который идет на камерной сцене, можно посмотреть за 300 гривен с последних рядов и за 1000 гривен с партера.

"Кайдашева семья"

Сюжет "Кайдашевой семьи" охватывает события, произошедшие в большой сельской семье Кайдашей. В этой украинской классике смех раздается сквозь слезы и наоборот. Комические и драматические ситуации, в которые попадают персонажи, взяты из самой жизни.

Вечную классику можно посмотреть с балкона второго яруса за 200 гривен, с партера за 500-800 гривен, а самые дорогие места у сцены обойдутся в 2000 гривен.

Сколько стоят билеты на спектакль. Фото: скриншот

"Буна"

Этот спектакль посвящен истории одной семьи, где буна ("бабушка" на буковинском диалекте) и ее внучка, живут под одной крышей, но живут совсем в разных мирах. Это притча о пропасти между поколениями, которые движутся от крайностей к крайностям и не пытаются прислушиваться друг к другу.

Спектакль проходит на камерной сцене, билеты от 300 до 1000 гривен

"Житейское море"

Сюжет комедии разворачивается вокруг судьбы известного артиста, который живет двойной жизнью. Он молниеносно погружается то в мир счастливых семейных отношений, то в водоворот артистического закулисья, где царят фальшь, зависть, лицемерие и внебрачные отношения.

Спектакль "Житейское море" дешевле. Самый дорогой билет стоит 500 гривен, самый дешевый — 300 гривен.

"Троянство"

Спектакль по тексту Максима Курочкина — это попытка честного разговора о том, что сегодня кажется неоспоримым. Спектакль исследует проблематичность героизации и избыточной патетики. В спектакле участвуют актеры, которые являются ветеранами российско-украинской войны.

Цены на билеты стартуют от 150 гривен за место на балконе второго яруса, с 1 000 в центре зала и до 2000 гривен в партере.

Цены на историческую драму "Калигула" начинаются с 400 гривен. Самые дорогие места у сцены стоят 1500 гривен.

Наибольший ажиотаж наблюдается вокруг спектакля "Конотопская ведьма", который уже третий год бьет все рекорды. Билеты на все спектакли с 11 апреля по 20 июня раскуплены, и достать их почти невозможно.

Известный актер играет в спектакле по пьесе Альбера Камю "Калигула", и обычно все билеты на этот спектакль очень быстро исчезают из продажи.