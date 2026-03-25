Секретні європейські напрямки — 5 місць, які здивують туристів

Бельгійське місто Гент, яке не дуже відоме туристам.

Європа у 2026 році, як і раніше, залишається одним з самих популярних туристичних напрямків. Проте звичні маршрути дедалі частіше розчаровують туристів через перевантаженість і високі ціни. Експерти назвали п’ять напрямків, які досі знаходяться поза масовим потоком і водночас зберігають атмосферу.

Список сформували на основі рекомендацій аналітиків туристичного ринку, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Travel off Path.

Ульцинь, Чорногорія

Ульцинь дедалі частіше згадується серед альтернатив популярним курортам Чорногорії. Потік туристів тут значно менший, ніж у Которі чи Будві, хоча природні умови нічим не поступаються. Туристична інфраструктура є, але поки ще не домінує.

Узбережжя протяжне, а місцями навіть майже не зіпсоване забудовою. Водночас відчувається вплив сусідньої албанської культури, тому старе місто зберегло складну, місцями заплутану, але дуже автентичну структуру.

Гент, Бельгія

Гент розглядається як альтернатива більш відвідуваним бельгійським містам. Його архітектурний вигляд зберіг цілісність, попри активне міське життя. Локальні події і фестивалі відбуваються протягом всього року, але не призводять до критичного напливу людей.

Водні канали і старовинний центр часто порівнюють із південнішими містами Європи, при цьому місто не створює відчуття перевантаженості.

Бітола, Північна Македонія

Історичне місто Бітола тривалий час залишалося поза увагою на тлі туристичного інтересу до Охрида. Це дозволило місту зберегти більш природний вигляд без надмірної комерціалізації.

Поруч розташований національний парк Пелістер, що додає напрямку додаткової цінності. При цьому ціни в місті залишаються набагато нижчими, ніж у популярних регіонах Македонії.

Деррі, Північна Ірландія

Місто Деррі залишається малопомітним на тлі Белфаста, хоча має власну історичну і культурну вагу. Місто зберегло старі фортеці та укріплення, а в центрі Деррі можна гуляти без надмірного туристичного навантаження.

Прибережні території поруч із містом привертають увагу окремо. Пляжі гарні, іале залишаються менш освоєними, ніж у популярних локаціях.

Пловдив, Болгарія

Пловдив часто згадується як один із найстаріших безперервно заселених міст Європи. Це місто пам'ятає ще римлян. До того ж, історичні об’єкти тут інтегровані в сучасний простір.

Головними напрямками для туристів є Римський театр і старі квартали, але місто не виглядає музейним. Тут є і популярні заклади, нічне життя та культурні події.

Часті питання

Як дістатися з України до курортів ЄС?

Попри закрите небо, українці мають змогу дістатися до курортів країн ЄС через аеропорти сусідніх держав, розташованих біля кордону з Україною.

Зокрема, регулярні рейси вилітають з Кишинева, столиці Молдови, та з Ясс у Румунії. До італійських, чорногорських та іспанських курортів доступні перельоти бюджетними авіакомпаніями Vueling, Ryanair або Wizz Air з Польщі, Угорщини чи Словаччини.

Коли відновлять польоти з України?

Як пояснив експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долінце, вітчизняні летовища здатні повноцінно запрацювати вже за один-два місяці після відповідного рішення уряду або припинення війни.

Першими відкриють рейси українські авіакомпанії, адже європейським перевізникам потрібний додатковий час для узгодження всіх бюрократичних питань.