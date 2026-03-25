Секретные европейские направления — 5 мест, которые удивят туристов

Бельгийский город Гент, который не очень известен туристам.

Европа в 2026 году по-прежнему остается одним из самых популярных туристических направлений. Однако привычные маршруты все чаще разочаровывают туристов из-за перегруженности и высоких цен. Эксперты назвали пять направлений, которые до сих пор находятся вне массового потока и при этом сохраняют атмосферу.

Список сформировали на основе рекомендаций аналитиков туристического рынка, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Travel off Path.

Ульцинь, Черногория

Ульцинь все чаще упоминается среди альтернатив популярным курортам Черногории. Поток туристов здесь значительно меньше, чем в Которе или Будве, хотя природные условия ничем не уступают. Туристическая инфраструктура есть, но пока еще не доминирует.

Побережье протяженное, а местами даже почти не испорченное застройкой. В то же время чувствуется влияние соседней албанской культуры, поэтому старый город сохранил сложную, местами запутанную, но очень аутентичную структуру.

Гент, Бельгия

Гент рассматривается как альтернатива более посещаемым бельгийским городам. Его архитектурный облик сохранил целостность, несмотря на активную городскую жизнь. Локальные события и фестивали происходят в течение всего года, но не приводят к критическому наплыву людей.

Водные каналы и старинный центр часто сравнивают с более южными городами Европы, при этом город не создаёт ощущения перегруженности.

Битола, Северная Македония

Исторический город Битола долгое время оставался без внимания на фоне туристического интереса к Охриду. Это позволило городу сохранить более естественный вид без чрезмерной коммерциализации.

Рядом расположен национальный парк Пелистер, что добавляет направлению дополнительной ценности. При этом цены в городе остаются намного ниже, чем в популярных регионах Македонии.

Дерри, Северная Ирландия

Город Дерри остается малозаметным на фоне Белфаста, хотя имеет собственный исторический и культурный вес. Город сохранил старые крепости и укрепления, а в центре Дерри можно гулять без чрезмерной туристической нагрузки.

Прибрежные территории рядом с городом привлекают внимание отдельно. Пляжи красивые, но остаются менее освоенными, чем в популярных локациях.

Пловдив, Болгария

Пловдив часто упоминается как один из старейших непрерывно заселенных городов Европы. Этот город помнит еще римлян. К тому же, исторические объекты здесь интегрированы в современное пространство.

Главными направлениями для туристов являются Римский театр и старые кварталы, но город не выглядит музейным. Здесь есть и популярные заведения, ночная жизнь и культурные события.

Частые вопросы

Как добраться из Украины до курортов ЕС?

Несмотря на закрытое небо, украинцы могут добраться до курортов стран ЕС через аэропорты соседних государств, расположенных у границы с Украиной.

В частности, регулярные рейсы вылетают из Кишинева, столицы Молдовы, и из Ясс в Румынии. К итальянским, черногорским и испанским курортам доступны перелеты бюджетными авиакомпаниями Vueling, Ryanair или Wizz Air из Польши, Венгрии или Словакии.

Когда возобновят полеты из Украины?

Как пояснил эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце, отечественные аэропорты способны полноценно заработать уже через один-два месяца после соответствующего решения правительства или прекращения войны.

Первыми откроют рейсы украинские авиакомпании, ведь европейским перевозчикам нужно дополнительное время для согласования всех бюрократических вопросов.