Рейтинг безпечних країн для жінок-мандрівниць у 2026 році

Рейтинг безпечних країн для жінок-мандрівниць у 2026 році

Дата публікації: 30 березня 2026 14:42
Туристка у В'єтнамі. Фото: Travel off Path

Згідно дослідженням, у 2026 році більшість соло-мандрівників у світі — це жінки. Тому для них туристичні напрямки оцінюються не лише за красою, а й за рівнем безпеки. Справа стосується не тільки злочинностї, але й доступності транспорту, прозорих законів та правил і нарешті відсутності вуличних домагань. 

Попит на напрямки, де одиноким жінкам подорожувати найкомфортніше, зростає щороку, а індустрія підлаштовується під нові вимоги, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Travel off Path.

Куди їхати жінкам без зайвих ризиків

Першою у списку є Ісландія. Ця країна багато років поспіль утримує репутацію однієї з найбезпечніших у світі. Тут майже відсутні насильницькі злочини, а атмосфера спокійна навіть у нічний час — це часто підкреслюють самі мандрівниці.

Втім, є інший нюанс, дуже високі ціни на переліт та проживання. Подорож сюди складно назвати доступною, і в окремі періоди витрати різко зростають. Через це Ісландію частіше планують заздалегідь, іноді відкладаючи поїздку на менш популярні місяці.

Японія посіла другу позицію, це один із найстабільніших варіантів для самостійних поїздок. В країні дуже високий рівень порядку, контроль у транспорті, передбачуваність, що в цілому створює відчуття безпеки навіть у великих містах.

Окремо варто згадати побутові речі: тут нормально їсти чи пересуватися наодинці, без зайвої уваги. До того ж існують окремі рішення для жінок — навіть у метро є спеціально відведені вагони, в яких можуть їхати тільки жінки та діти. 

Данія посіла третє місце у цьому списку. Для самотних мандрівниць Копенгаген та інші міста країни виглядають продуманими до деталей. Там все дуже зручно: і освітлення всюди, і дороги, і пересування країною. 

Крім того, в країні майже 100% населення знають англійську мову. Таким чином поїздки не викликають труднощів у комунікації, що для багатьох стає вирішальним фактором, особливо при першому досвіді соло-подорожі.

Несподівані варіанти для подорожей

Четвертим у рейтингу несподівано став В'єтнам. Цей напрямок значно дешевший, і саме тому часто потрапляє у вибір мандрівниць. Інфраструктура для туристів розвинена, хоча для європейців виглядає досить хаотично, особливо на дорогах.

При цьому рівень серйозних загроз для жінок залишається низьким. Більше труднощів може виникнути з побутовими речами або логістикою, але вони зазвичай вирішуються через локальні сервіси або додатки.

Замикає список Нова Зеландія. Ця країна стабільно присутня у числених рейтингах безпеки, але географічна віддаленість робить її набагато менш доступною. Тут безпека більше пов’язана з загальною культурою та способом життя.

Водночас формат подорожі може сильно відрізнятися — Нова Зеландія чудово обслуговує дві абсолютно різні демографічні групи: молодих, сміливих жінок з рюкзаками за спиною, що звикли ночувати в хостелах, та зрілих жінок-мандрівниць віком за 50 років.. Це робить цей напрямок майже універсальним.

Що ще потрібно знати подорожуючим

Вікторія Федорів
