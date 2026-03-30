Рейтинг безопасных стран для женщин-путешественниц в 2026 году

Рейтинг безопасных стран для женщин-путешественниц в 2026 году

Дата публикации 30 марта 2026 14:42
Туристка во Вьетнаме. Фото: Travel off Path

Согласно исследованиям, в 2026 году большинство соло-путешественников в мире — это женщины. Поэтому для них туристические направления оцениваются не только по красоте, но и по уровню безопасности. Дело касается не только преступности, но и доступности транспорта, прозрачных законов и правил — и, наконец, отсутствия уличных домогательств.

Спрос на направления, где одиноким женщинам путешествовать комфортнее всего, растет каждый год, а индустрия подстраивается под новые требования, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Travel off Path.

Куда ехать женщинам без лишних рисков

Первой в списке является Исландия. Эта страна много лет подряд удерживает репутацию одной из самых безопасных в мире. Здесь почти отсутствуют насильственные преступления, а атмосфера спокойная даже в ночное время — это часто подчеркивают сами путешественницы.

Впрочем, есть другой нюанс, очень высокие цены на перелет и проживание. Путешествие сюда сложно назвать доступным, и в отдельные периоды расходы резко возрастают. Из-за этого Исландию чаще планируют заранее, иногда откладывая поездку на менее популярные месяцы.

Япония заняла вторую позицию, это один из самых стабильных вариантов для самостоятельных поездок. В стране очень высокий уровень порядка, контроль в транспорте, предсказуемость, что в целом создает ощущение безопасности даже в больших городах.

Отдельно стоит упомянуть бытовые вещи: здесь нормально есть или передвигаться в одиночку, без лишнего внимания. К тому же существуют отдельные решения для женщин — даже в метро есть специально отведенные вагоны, в которых могут ехать только женщины и дети.

Дания заняла третье место в этом списке. Для одиноких путешественниц Копенгаген и другие города страны выглядят продуманными до деталей. Там все очень удобно: и освещение повсюду, и дороги, и передвижение по стране.

Кроме того, в стране почти 100% населения знают английский язык. Таким образом поездки не вызывают трудностей в коммуникации, что для многих становится решающим фактором, особенно при первом опыте самостоятельного путешествия.

Неожиданные варианты для путешествий

Четвертым в рейтинге неожиданно стал Вьетнам. Это направление значительно дешевле, и именно поэтому часто попадает в выбор путешественниц. Инфраструктура для туристов развита, хотя для европейцев выглядит довольно хаотично, особенно на дорогах.

При этом уровень серьезных угроз для женщин остается низким. Больше трудностей может возникнуть с бытовыми вещами или логистикой, но они обычно решаются через локальные сервисы или приложения.

Замыкает список Новая Зеландия. Эта страна стабильно присутствует в многочисленных рейтингах безопасности, но географическая удаленность делает ее гораздо менее доступной. Здесь безопасность больше связана с общей культурой и образом жизни.

В то же время формат путешествия может сильно отличаться — Новая Зеландия прекрасно обслуживает две совершенно разные демографические группы: молодых, смелых женщин с рюкзаками за спиной, привыкших ночевать в хостелах, и зрелых женщин-путешественниц в возрасте за 50 лет. Это делает это направление почти универсальным.

Что еще нужно знать путешественникам

Виктория Федорив - Редактор
Виктория Федорив
