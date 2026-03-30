Музика та власний бізнес: список найбагатших співаків у світі

Зірки музики заробляють мільярди. Фото: Fortune, Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Світова музична галузь вже давно вийшла за межі чистого мистецтва. Сьогодні вона створює прибутки, які дорівнюють державним бюджетам. Найприбільніші артисти перетворили власні імена на компанії з десятками напрямів заробітку. Через це список найзаможніших вокалістів зараз нагадує таблицю промислових гігантів, а не чарт естрадних зірок.

Новини.LIVE з посиланням на Фокус називають тих, кому вдалося перетворити талант на багатомільярдний дохід.

Хто з музикантів заробив найбільше

Перша позиція належить американському реперу Jay-Z. Його капітал становить приблизно 2,5 мільярда доларів США. Його альбоми виходять понад три десятиліття, проте головне джерело прибутку — не альбоми. Він має власні бренди алкоголю, частки у стрімінгових сервісах, інвестиції у стартапи та нерухомість, таким чином створивши справжю бізнес-імперію.

Друге місце посідає Тейлор Свіфт, що має близько 1,6 мільярда доларів. Гастролі, перевидання альбомів і контроль над авторськими правами дали потужний ефект. Їй приносять рекордні суми як концертні тури, так і операції з нерухомістю та рекламні контракти.

На третій позиції — Ріанна. Орієнтовно її статки складають 1,4 мільярда доларів. Музика стала лише стартом, основні доходи забезпечили косметичний бренд і фешн-напрям. Бізнес-проєкти значно перевищили за прибутковістю сцену.

Читайте також:

Які ще музиканти у списку найбагатших

Четверте місце у всім відомого "бітла", Пола Маккартні. Він має приблизно 1,3 мільярда доларів. Його легендарна спадщина, права на музику, гастролі й інвестиції приносять йому стабільні доходи десятиліттями.

П’ятим став Брюс Спрінгстін, що заробив близько 1,1 мільярда доларів. Вирішальним кроком став продаж музичного каталогу за сотні мільйонів, плюс концерти та додаткові проєкти.

Шосту сходинку списку займає Jimmy Buffett, що має майже 1 мільярд доларів. Його бренд вийшов далеко за межі сцени — ресторани, готелі та мерч стали основним джерелом прибутку.



Сьоме місце у Мадонни. Оцінка її статков близько 850 мільйонів доларів. Тури, кіно, мода і власні бізнеси забезпечують їй стабільні доходи, попри довгу кар’єру.

Восьма сходинка у Dr. Dre. Його статки складають приблизно 800 мільйонів доларів. Вирішальну роль зіграв продаж аудіобренду, а також продюсерська діяльність.

На дев’ятій позиції співачка Beyonce. Вона має близько 760 мільйонів доларів. Основні статки приносять її не тільки концертні тури, але й продюсерські проєкти та власні бренди одягу.

Замикає десятку Sean "Diddy" Combs, чия діяльність оцінюється у 740 мільйонів доларів. Його активи — це суміш музики, телебачення, моди та партнерств із великими брендами.

Таким чином, фактично всі учасники списку заробляють не стільки на піснях, скільки на бізнесі довкола них. Музика лишається фундаментом, але основні гроші виконовцям приносять їх бренди та власні компанії.

Що ще цікаво знати українцям

