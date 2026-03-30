Музыка и собственный бизнес: список самых богатых певцов в мире

Мировая музыкальная отрасль уже давно вышла за пределы чистого искусства. Сегодня она создает доходы, которые равны государственным бюджетам. Самые прибыльные артисты превратили собственные имена в компании с десятками направлений заработка. Поэтому список самых богатых вокалистов сейчас напоминает таблицу промышленных гигантов, а не чарт эстрадных звезд.

Кто из музыкантов заработал больше всех

Первая позиция принадлежит американскому рэперу Jay-Z. Его капитал составляет примерно 2,5 миллиарда долларов США. Его альбомы выходят более трех десятилетий, однако главный источник прибыли вовсе не они. Певец имеет собственные бренды алкоголя, доли в стриминговых сервисах, инвестиции в стартапы и недвижимость, таким образом создав настоящую бизнес-империю.

Второе место занимает Тейлор Свифт, имеющая около 1,6 миллиарда долларов. Гастроли, переиздания альбомов и контроль над авторскими правами дали мощный эффект. Ей приносят рекордные суммы как концертные туры, так и операции с недвижимостью и рекламные контракты.

На третьей позиции разместилась Рианна. Ориентировочно ее состояние составляет 1,4 миллиарда долларов. Музыка стала лишь стартом, основные доходы обеспечили косметический бренд и фэшн-направление. Бизнес-проекты значительно превысили по прибыльности сцену.

Какие еще музыканты в списке самых богатых

Четвертое место у всем известного "битла", Пола Маккартни. Он имеет примерно 1,3 миллиарда долларов. Его легендарное наследие, права на музыку, гастроли и инвестиции приносят ему стабильные доходы десятилетиями.

Пятым стал Брюс Спрингстин, который зароботал около 1,1 миллиарда долларов. Решающим толчком к его богатству стала продажа музыкального каталога за сотни миллионов, плюс концерты и дополнительные проекты.

Шестую строчку списка занимает Jimmy Buffett, имеющий почти 1 миллиард долларов. Его бренд вышел далеко за пределы сцены — рестораны, гостиницы и мерч стали основным источником прибыли.



Седьмое место у Мадонны, оценка ее состояния около 850 миллионов долларов. Туры, кино, мода и собственные бизнесы обеспечивают ей стабильные доходы, несмотря на долгую карьеру.

Восьмая строчка у Dr. Dre. Его состояние составляет примерно 800 миллионов долларов. Решающую роль сыграла продажа аудиобренда, а также продюсерская деятельность.

На девятой позиции певица Beyonce. Она имеет около 760 миллионов долларов. Основное состояние приносят ее не только концертные туры, но и продюсерские проекты и собственные бренды одежды.

Замыкает десятку Sean "Diddy" Combs, чья деятельность оценивается в 740 миллионов долларов. Его активы — это смесь музыки, телевидения, моды и партнерств с крупными брендами.

Таким образом, фактически все участники списка зарабатывают не столько на песнях, сколько на бизнесе вокруг них. Музыка остается фундаментом, но основные деньги исполнителям приносят их бренды и собственные компании.

