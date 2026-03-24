Перетворили славу на статки: 10 найбагатших світових зірок

Американська телезірка Кім Кардаш'ян в оточенні охорони.

Журнал Forbes опублікував рейтинг найбагатших світових знаменитостей, до якого увійшли спортсмени та артисти, які перетворили свою славу на мільярдні статки. У 2026 році сумарний капітал всіх учасників рейтингу склав 48,1 млрд доларів.

10 найбагатших світових знаменитостей

У 2026 році видання вирішило включити до рейтингу людей, які спочатку стали відомими, а потім надзвичайно багатими. Відповідно до нього не увійшли успішні бізнесмени, як-от президент Дональд Трамп та Марк К'юбан тощо.

Загалом до рейтингу потрапили 22 представники індустрії розваг та спортсмена.

Десятка найбагатших зірок має такий вигляд:

Стівен Спілберг — співзасновник студії DreamWorks і найкасовіший кінорежисер усіх часів. Статки: 7,1 млрд доларів. Джордж Лукас — американський кінорежисер, продюсер та сценарист, який створив культові саги "Зоряні війни" та "Індіана Джонс". Статки: 5,2 млрд доларів. Майкл Джордан — американський баскетболіст, один із найкращих гравців в історії НБА. Заробив понад 2 млрд доларів на партнерстві з Nike, Hanes та Gatorade. Статки: 5,2 млрд доларів. Вінсент Макмехон — американський професійний промоутер, диктор, коментатор, кінопродюсер, актор. Статки: 3,6 млрд доларів. Опра Вінфрі — американська ведуча ток-шоу, продюсерка, акторка, письменниця та медіамагнатка. Статки: 3,2 млрд доларів. Джей-Зі — репер, музичний продюсер, підприємець. Більшу частину прибутку отримав завдяки алкогольному бізнесу. Статки: 2,8 млрд доларів. Тейлор Свіфт — американська співачка, авторка пісень, акторка. Стала мільярдеркою у 2023 році завдяки доходам від туру Eras та вартості свого музичного каталогу. Статки: 2 млрд доларів. Кім Кардаш'ян — американська телеведуча, модель, блогерка, акторка. Стала мільярдеркою завдяки своєму бізнесу з виробництва коригуючої білизни. Статки: 1,9 млрд доларів. Пітер Джексон — режисер трилогій "Володар перснів" та "Хоббіт". Став мільярдером після продажу технологічного підрозділу своєї компанії з візуальних ефектів Weta FX. Статки: 1,9 млрд доларів. Меджік Джонсон — американський професійний баскетболіст. Більша частина його прибутку походить від його контрольного пакета акцій компанії зі страхування життя Equitrust. Статки: 1,6 млрд доларів.

До рейтингу зірок-мільярдерів також увійшли "Тайгер" Вудс, Дік Вульф, Тайлер Перрі, Леброн Джеймс, Брюс Спрінгстін, Арнольд Шварценеггер, Джеррі Сайнфелд та Ріанна. Новачками цьогоріч стали Бейонсе Ноулз-Картер, Роджер Федерер, Доктор Дре та Джеймс Кемерон.

Часті запитання

Хто найбагатший в Америці?

Станом на 2026 рік це Ілон Маск — засновник компаній Tesla та SpaceX. Його статки перевищують 300 млрд доларів.

Хто найбагатша жінка у світі?

Франсуаза Бетанкур-Маєрс — спадкоємиця косметичної імперії L'Oréal. Її статки оцінюються майже у 100 млрд доларів.