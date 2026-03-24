Превратили славу в состояние: 10 самых богатых мировых звезд

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых мировых знаменитостей, в который вошли спортсмены и артисты, которые превратили свою славу в миллиардные состояния. В 2026 году суммарный капитал всех участников рейтинга составил 48,1 млрд долларов.

10 самых богатых мировых знаменитостей

В 2026 году издание решило включить в рейтинг людей, которые сначала стали известными, а затем чрезвычайно богатыми. Соответственно в него не вошли успешные бизнесмены, например президент Дональд Трамп и Марк Кьюбан и тому подобное.

Всего в рейтинг попали 22 представителя индустрии развлечений и спортсмена.

Десятка самых богатых звезд выглядит следующим образом:

Стивен Спилберг — соучредитель студии DreamWorks и самый кассовый кинорежиссер всех времен. Состояние: 7,1 млрд долларов. Джордж Лукас — американский кинорежиссер, продюсер и сценарист, создавший культовые саги "Звездные войны" и "Индиана Джонс". Состояние: 5,2 млрд долларов. Майкл Джордан — американский баскетболист, один из лучших игроков в истории НБА. Заработал более 2 млрд долларов на партнерстве с Nike, Hanes и Gatorade. Состояние: 5,2 млрд долларов. Винсент Макмехон — американский профессиональный промоутер, диктор, комментатор, кинопродюсер, актер. Состояние: 3,6 млрд долларов. Опра Уинфри — американская ведущая ток-шоу, продюсер, актриса, писательница и медиамагнатка. Состояние: 3,2 млрд долларов. Джей-Зи — рэпер, музыкальный продюсер, предприниматель. Большую часть прибыли получил благодаря алкогольному бизнесу. Состояние: 2,8 млрд долларов. Тейлор Свифт — американская певица, автор песен, актриса. Стала миллиардершей в 2023 году благодаря доходам от тура Eras и стоимости своего музыкального каталога. Состояние: 2 млрд долларов. Ким Кардашьян — американская телеведущая, модель, блогер, актриса. Стала миллиардершей благодаря своему бизнесу по производству корректирующего белья. Состояние: 1,9 млрд долларов. Питер Джексон — режиссер трилогий "Властелин колец" и "Хоббит". Стал миллиардером после продажи технологического подразделения своей компании по визуальным эффектам Weta FX. Состояние: 1,9 млрд долларов. Мэджик Джонсон — американский профессиональный баскетболист. Большая часть его прибыли происходит от его контрольного пакета акций компании по страхованию жизни Equitrust. Состояние: 1,6 млрд долларов.

В рейтинг звезд-миллиардеров также вошли "Тайгер" Вудс, Дик Вульф, Тайлер Перри, Леброн Джеймс, Брюс Спрингстин, Арнольд Шварценеггер, Джерри Сайнфелд и Рианна. Новичками в этом году стали Бейонсе Ноулз-Картер, Роджер Федерер, Доктор Дре и Джеймс Кэмерон.

Частые вопросы

Кто самый богатый в Америке?

По состоянию на 2026 год это Илон Маск — основатель компаний Tesla и SpaceX. Его состояние превышает 300 млрд долларов.

Кто самая богатая женщина в мире?

Франсуаза Бетанкур-Майерс — наследница косметической империи L'Oréal. Ее состояние оценивается почти в 100 млрд долларов.