Элтон Джон живет рядом с Виндзорским замком: как выглядит его поместье

Здание на поместье Элтона Джона. Фото: Omnihomeideas

Известный певец Элтон Джон владеет огромным поместьем в британском Беркшире рядом с Виндзорским замком. Здание стоит в исторической деревне Олд-Виндзор и окружено земельным участком с садами и теннисными кортами. Сейчас рыночная цена этой недвижимости равна 4,2 миллиона фунтов стерлингов (примерно 242 млн 760 тысяч гривен).

Элтон Джон живет в этом загородном доме более четырех десятилетий, пишет Новини.LIVE со ссылкой на Mirror.

Поместье, которое артист называет "центром"

Дома известных личностей всегда привлекают внимание, потому что обычным гражданам интересно увидеть, как устроена повседневная жизнь "звезд". Кто-то из селебрити выбирает просторные пентхаусы в больших городах, кто-то — огромные усадьбы посреди полей и парков.

У Элтона Джона как раз второй вариант. Его поместье в Беркшире расположено рядом с Виндзорским парком и занимает более 30 акров земли. При этом сам музыкант называет имение с домом своим "центром".

Что известно об имении

Певец купил его еще в 1974 году за 400 тысяч фунтов стерлингов. Тогда это была просто большая загородная резиденция с длинной подъездной дорогой, обсаженной деревьями. С годами территорию обустроили — появились теннисные корты, большие сады и ландшафтные участки.

Изображения изнутри поместья остаются строго конфиденциальным и их почти никогда не публикуют. А то, что видно с воздуха, показывает лишь масштаб — огромная территория с теннисными кортами, обширными ландшафтными садами и здания, скрытые среди деревьев.

Одна из частей поместья Элтона Джона. Фото: кадр из видео

После реабилитации певец захотел перемен

В 2000 году в интервью Architectural Digest артист рассказывал, что после сложного периода жизни захотел полностью изменить атмосферу своего дома.

По словам музыканта, когда он вышел из реабилитации, понял, что его жизнь стала значительно лучше, чем выглядел тогдашний дом. Именно поэтому он решил переделать дом и с помощью лучших дизайнеров сделал его более традиционным и настоящим английским загородным поместьем.

