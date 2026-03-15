Елтон Джон живе поруч із Віндзорським замком: як виглядає його маєток

Будівля на маєтку Елтона Джона. Фото: Omnihomeideas

Відомий співак Елтон Джон володіє величезним маєтком у британському Беркширі поруч із Віндзорським замком. Будівля стоїть в історичному селі Олд-Віндзор і оточена земельною ділянкою зі садами та тенісними кортами. Зараз ринкова ціна цієї нерухомості дорівнює 4,2 мільйона фунтів стерлінгів (приблизно 242 млн 760 тисяч гривень).

Елтон Джон живе в цьому заміському будинку більш як чотири десятиліття, пише Новини.LIVE з посиланням на Mirror.

Маєток, який артист називає "центром"

Будинки відомих осіб завжди привертають увагу, тому що звичайним громадянам цікаво побачити, як влаштоване повсякденне життя "зірок". Хтось із селебріті вибирає просторі пентхауси у великих містах, хтось — величезні садиби посеред полів і парків.

У Елтона Джона якраз другий варіант. Його маєток у Беркширі розташований поруч із Віндзорським парком і займає понад 30 акрів землі. При цьому сам музикант називає маєток з будинком своїм "центром".

Що відомо про маєток

Співак купив його ще у 1974 році за 400 тисяч фунтів стерлінгів. Тоді це була просто велика заміська резиденція з довгою під’їзною дорогою, обсадженою деревами. З роками територію облаштували — з’явилися тенісні корти, великі сади та ландшафтні ділянки.

Зображення зсередини маєтку залишаються суворо конфіденційним і їх майже ніколи не публікують. А те, що видно з повітря, показує лише масштаб — величезна територія з тенісними кортами, розлогими ландшафтними садами та будівлі, сховані серед дерев.

Одна з частин маєтку Елтона Джона. Фото: кадр з відео

Після реабілітації співак захотів змін

У 2000 році в інтерв’ю Architectural Digest артист розповідав, що після складного періоду життя захотів повністю змінити атмосферу свого дому.

За словами музиканта, коли він вийшов із реабілітації, зрозумів, що його життя стало значно кращим, ніж виглядала тодішня оселя. Саме тому він вирішив переробити будинок і за допомогою кращих дизайнерів зробив його більш традиційним та справжнім англійським заміським маєтком.

Раніше ми писали, що власник компанії Meta Марк Цукерберг купив маєток за 170 мільйонів доларів у штаті Флорида, на острові мільярдерів.

Штучний острів завширшки майже 300 акрів у затоці Біскейн має 41 земельну ділянку під прибережні резиденції. У цьому приватному районі живуть лише відомі та заможні люди — спортсмени, артисти та підприємці.

