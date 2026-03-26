В країні ЄС шукають митців: пропонують виплати у майже 4 000 євро

Євро, долари і гривні. Фото: Новини.LIVE

У Фінляндії пропонують митцям подавати заявки на програму "Резиденція Саарі 2027". Передбачається, що творчі люди зможуть два місяці працювати у спокійному середовищі. До того ж їх забезпечать суттєвою фінансовою підтримкою.

Про це йдеться у повідомленні на сайті фонду Kone, передає Новини.LIVE.

Конкурс для митців і гранти до 3 800 євро

Програма розрахована на:

професійних митців;

творчі дуети;

мистецькі групи.

Учасників відбиратимуть після того, як усі подадуть онлайн-заяву та заповнять додатки. Зробити це потрібно до 31 березня 2026 року. Однак прийняти усіх бажаючих цього року організатори не зможуть. Причина: резиденція має закритися на капітальний ремонт.

Детальніше про програму для митців у Фінляндії

Відомо, що людям нададуть житло та щомісячний грант, розмір якого залежить від досвіду. Сума коливається від 2 700 до 3 800 євро (від 13 6485 до 192 090 гривень), яку нараховуватимуть щомісяця. Грант покриває витрати на проживання, дорогу та інші потреби під час перебування.

Групи отримуватимуть виплати щотижня — від 800 до 3 200 євро (40 440 — 161 760 гривень) на людину. Остаточна виплата залежить від того, як довго учасник перебуватиме в проєкті. Група має складатися від 3 до 10 учасників.

Обов’язковою умовою є проживання та робота в резиденції щонайменше 42 дні. Імена учасників планують оголосити 17 червня 2026 року.

Журналісти Новини.LIVE дізналися, що в Італії шукають добровольців, які погодяться на 2 місяці переїхати в Альпи задля експерименту. За це людям обіцяють грошову винагороду у розмірі 400 євро. Організатори шукають здорових чоловіків та жінок віком від 18 до 40 років. Як повідомляли Новини.LIVE, у Швейцарії влада одного із гірських сіл пропонує 28 000 євро тим, хто оселиться у селі Альбінен. Однак приїхати сюди можуть не усі. Відома причина.

Часті питання

Скільки платять в Фінляндії біженцям з України?

Біженців з України, які приїхали до Фінляндії в рамках програми тимчасового захисту, виплатами у перший рік забезпечують центри прийому. Йдеться про грошову допомогу у розмірі 300 євро. Якщо біженці отримують муніципальне житло та реєстрацію, то через рік у них з'являється доступ до соцвиплат.

Що потрібно українцям для в'їзду в Фінляндію?

Громадяни України можуть їхати до Фінляндії без візи, якщо планують короткостроковий візит. Для в'їзду знадобиться лише біометричний паспорт. Та якщо плануєте перебувати в країні довше, тоді для цього треба дозвіл на проживання.