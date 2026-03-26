ЕС ищут художников: предлагают выплаты в почти 4 000 евро

В стране ЕС ищут художников: предлагают выплаты в почти 4 000 евро

Дата публикации 26 марта 2026 23:19
Евро, доллары и гривны. Фото: Новини.LIVE

В Финляндии предлагают художникам подавать заявки на программу "Резиденция Саари 2027". Предполагается, что творческие люди смогут два месяца работать в спокойной среде. К тому же их обеспечат существенной финансовой поддержкой.

Об этом говорится в сообщении на сайте фонда Kone, передает Новини.LIVE.

Конкурс для художников и гранты до 3 800 евро

Программа рассчитана на:

  • профессиональных художников;
  • творческие дуэты;
  • художественные группы.

Участников будут отбирать после того, как все подадут онлайн-заявления и заполнят приложения. Сделать это нужно до 31 марта 2026 года. Однако принять всех желающих в этом году организаторы не смогут. Причина: резиденция должна закрыться на капитальный ремонт.

Подробнее о программе для художников в Финляндии

Известно, что людям предоставят жилье и ежемесячный грант, размер которого зависит от опыта. Сумма колеблется от 2 700 до 3 800 евро (от 13 6485 до 192 090 гривен), которую будут начислять ежемесячно. Грант покрывает расходы на проживание, дорогу и другие потребности во время пребывания.

Группы будут получать выплаты еженедельно — от 800 до 3 200 евро (40 440 — 161 760 гривен) на человека. Окончательная выплата зависит от того, как долго участник будет находиться в проекте. Группа должна состоять от 3 до 10 участников.

Обязательным условием является проживание и работа в резиденции не менее 42 дней. Имена участников планируют объявить 17 июня 2026 года.

Журналисты Новини.LIVE узнали, что в Италии ищут добровольцев, которые согласятся на 2 месяца переехать в Альпы для эксперимента. За это людям обещают денежное вознаграждение в размере 400 евро. Организаторы ищут здоровых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Как сообщали Новини.LIVE, в Швейцарии власти одного из горных сел предлагает 28 000 евро тем, кто поселится в селе Альбинен. Однако приехать сюда могут не все. Известна причина.

Частые вопросы

Сколько платят в Финляндии беженцам из Украины?

Беженцев из Украины, которые приехали в Финляндию в рамках программы временной защиты, выплатами в первый год обеспечивают центры приема. Речь идет о денежной помощи в размере 300 евро. Если беженцы получают муниципальное жилье и регистрацию, то через год у них появляется доступ к соцвыплатам.

Что нужно украинцам для въезда в Финляндию?

Граждане Украины могут ехать в Финляндию без визы, если планируют краткосрочный визит. Для въезда понадобится только биометрический паспорт. Но если планируете находиться в стране дольше, тогда для этого понадобится вид на жительство.

Виктория Федорив - Редактор
Виктория Федорив
