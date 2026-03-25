В Италиии предлагают добровольцам пожить в Альпах: заплатят 400 евро

Человек считает купюры евро.

В Италии предлагают людям без вредных привычек и хронических заболеваний стать частью интересного эксперимента. Так, их обеспечат проживанием, жильем и даже заплатят денежное вознаграждение, если они согласятся переехать в Альпы на 1 месяц, чтобы жить на высоте 2 000 метров над уровнем моря.

Пожить в Альпах ради эксперимента

Как отмечается, почти 200 миллионов людей в мире постоянно живут на высоте в более чем 2 000 метров. Такие места также посещает большое количество туристов, чтобы отдохнуть. Но во всех научных исследованиях писали, как на человеческий организм влияет пребывание на экстремальных высотах (более 3 000 — 4 000 метров). Зато мало кто собирал данные о пребывании человека на умеренных высотах. Теперь ученые хотят провести эксперимент на высоте 2 300 метров.

Регистрация для участия в научном проекте Mahe (Moderate Altitude Healthy Exposure) уже началась. Участников обеспечат жильем и продуктами в горах, и будут платить по 400 евро за участие в проекте. Людей планируют поселить в живописном горном приюте "Нино Корси", который расположен в национальном парке Стельвио, в августе — сентябре.

Организаторы обещают не ограничивать людей, которые согласятся на эксперимент и приедут жить в горы. То есть, они смогут делать в свое свободное время все, что захотят:

работать онлайн;

отдыхать на природе;

учиться.

Кого приглашают в проект

Для проекта ищут здоровых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Не смогут присоединиться к эксперименту люди с хроническими заболеваниями, те, кто пьет, курит, употребляет наркотики или активно тренируется более двух раз в неделю. Также для проекта не подойдут те, кто за 4 недели до старта находился на высоте более 1 500 метров.

Как все будет происходить

Сначала добровольцев на неделю привезут в городок Силандро. Он расположен на высоте 720 метров, поэтому у людей здесь возьмут базовые показатели. После проверок они на 4 недели поедут в "Нино Корси", а затем еще неделю будут находиться в Больцано. Здесь запланированы медицинские обследования. Ученые планируют изучить физиологические показатели участников: функции сердца и легких, метаболизм, сон, аппетит и физическую выносливость.

Частые вопросы

Нужна ли виза в Италию для украинцев?

Виза в Италию для украинцев не нужна, если речь идет о краткосрочной поездке при наличии биометрического паспорта. Для работы, учебы или пребывания в Италии более 90 дней, украинцы должны оформить долгосрочную визу типа D.

Какие выплаты в Италии для беженцев из Украины?

Беженцев из Украины Италия обеспечивает финансовой помощью в размере 300 евро (14 955 гривен) на человека. Деньги начисляют каждые три месяца. Семьям с детьми дополнительного предоставляют по 150 евро (7 477 гривен) на каждого ребенка.