Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Життя В Італіїї пропонують добровольцям пожити в Альпах: заплатять 400 євро

Ua ru
Дата публікації: 25 березня 2026 22:00
Людина рахує купюри євро. Фото: Новини.LIVE

В Італії пропонують людям без шкідливих звичок та хронічних захворювань стати частиною цікавого експерименту. Так, їх забезпечать проживанням, житлом й навіть заплатять грошову винагороду, якщо вони погодяться переїхати в Альпи на 1 місяць, щоб жити на висоті 2 000 метрів над рівнем моря.

Про це пише Libertatea, передає Новини.LIVE

Пожити в Альпах заради експерименту

Як зазначається, майже 200 мільйонів людей у світі постійно живуть на висоті понад 2 000 метрів. Такі місця також відвідує велика кількість туристів, щоб відпочити. Але в усіх наукових дослідженнях писали, як на людський організм впливає перебування на екстремальних висотах (понад 3 000 — 4 000 метрів). Натомість мало хто збирав дані про перебування людини на помірних висотах. Тепер науковці хочуть провести експеримент на висоті 2 300 метрів.

Реєстрація для участі в науковому проєкті Mahe (Moderate Altitude Healthy Exposure) вже розпочалася. Учасників забезпечать житлом та продуктами в горах, й платитимуть по 400 євро з участь в проєкті. Людей планують поселити у мальовничому гірському притулку "Ніно Корсі", що розташований у національному парку Стельвіо, у серпні — вересні.

Організатори обіцяють не обмежувати людей, які погодяться на експеримент та приїдуть жити в гори. Тобто, вони зможуть робити у свій вільний час усе, що захочуть:

Читайте також:
  • працювати онлайн;
  • відпочивати на природі;
  • навчатися.

Кого запрошують в проєкт

Для проєкту шукають здорових чоловіків та жінок віком від 18 до 40 років. Не зможуть приєднатися до експерименту люди з хронічними захворюваннями, ті, що п'ють, курять, вживають наркотики або активно тренуються більше, як двічі на тиждень. Також для проєкту не підійдуть ті, хто за 4 тижні до старту перебував на висоті понад 1 500 метрів. 

Як усе відбуватиметься

Спочатку добровольців на тиждень привезуть до містечка Сіландро. Воно розташоване на висоті 720 метрів, тож  у людей тут візьмуть базові показники. Після перевірок вони на 4 тижні поїдуть до "Ніно Корсі", а потім ще тиждень перебуватимуть у Больцано. Тут заплановані медичні обстеження. Науковці планують вивчити фізіологічні показники учасників: функції серця та легенів, метаболізм, сон, апетит і фізичну витривалість.

Як писали Новини.LIVE, у Швейцарії влада одного із гірських сіл пропонує 28 000 євро бажаючим сюди переїхати. Таким чином у селі Альбінен хочуть побороти масовий виїзд населення. Однак оселитися у мальовничій місцині в Альпах зможуть не усі. Також, як повідомляли Новини.LIVE, у 2026 році туристам краще не їхати в Момбасу, Канарські острови, Мехіко та Ф'юмічіно. Усе через протести місцевого населення, якому не подобається велика кількість мандрівників. 

Часті питання

Чи потрібна віза в Італію для українців?

Віза в Італію для українців не потрібна, якщо йдеться про короткострокову поїздку при наявності біометричного паспорта. Для роботи, навчання або перебування в Італії понад 90 днів, українці повинні оформити довгострокову візу типу D.

Які виплати в Італії для біженців з України?

Біженців з України Італія забезпечує фінансовою допомогою у розмірі 300 євро (14 955 гривен) на людину. Гроші нараховують щотри місяці. Сім'ям з дітьм додаткового надають по 150 євро ( 7 477 гривень) на кожну дитину.

Італія виплати грошова допомога
Вікторія Федорів - Редактор
Автор:
Вікторія Федорів
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації