В Італіїї пропонують добровольцям пожити в Альпах: заплатять 400 євро

В Італії пропонують людям без шкідливих звичок та хронічних захворювань стати частиною цікавого експерименту. Так, їх забезпечать проживанням, житлом й навіть заплатять грошову винагороду, якщо вони погодяться переїхати в Альпи на 1 місяць, щоб жити на висоті 2 000 метрів над рівнем моря.

Про це пише Libertatea, передає Новини.LIVE.

Пожити в Альпах заради експерименту

Як зазначається, майже 200 мільйонів людей у світі постійно живуть на висоті понад 2 000 метрів. Такі місця також відвідує велика кількість туристів, щоб відпочити. Але в усіх наукових дослідженнях писали, як на людський організм впливає перебування на екстремальних висотах (понад 3 000 — 4 000 метрів). Натомість мало хто збирав дані про перебування людини на помірних висотах. Тепер науковці хочуть провести експеримент на висоті 2 300 метрів.

Реєстрація для участі в науковому проєкті Mahe (Moderate Altitude Healthy Exposure) вже розпочалася. Учасників забезпечать житлом та продуктами в горах, й платитимуть по 400 євро з участь в проєкті. Людей планують поселити у мальовничому гірському притулку "Ніно Корсі", що розташований у національному парку Стельвіо, у серпні — вересні.

Організатори обіцяють не обмежувати людей, які погодяться на експеримент та приїдуть жити в гори. Тобто, вони зможуть робити у свій вільний час усе, що захочуть:

працювати онлайн;

відпочивати на природі;

навчатися.

Кого запрошують в проєкт

Для проєкту шукають здорових чоловіків та жінок віком від 18 до 40 років. Не зможуть приєднатися до експерименту люди з хронічними захворюваннями, ті, що п'ють, курять, вживають наркотики або активно тренуються більше, як двічі на тиждень. Також для проєкту не підійдуть ті, хто за 4 тижні до старту перебував на висоті понад 1 500 метрів.

Як усе відбуватиметься

Спочатку добровольців на тиждень привезуть до містечка Сіландро. Воно розташоване на висоті 720 метрів, тож у людей тут візьмуть базові показники. Після перевірок вони на 4 тижні поїдуть до "Ніно Корсі", а потім ще тиждень перебуватимуть у Больцано. Тут заплановані медичні обстеження. Науковці планують вивчити фізіологічні показники учасників: функції серця та легенів, метаболізм, сон, апетит і фізичну витривалість.

Часті питання

Чи потрібна віза в Італію для українців?

Віза в Італію для українців не потрібна, якщо йдеться про короткострокову поїздку при наявності біометричного паспорта. Для роботи, навчання або перебування в Італії понад 90 днів, українці повинні оформити довгострокову візу типу D.

Які виплати в Італії для біженців з України?

Біженців з України Італія забезпечує фінансовою допомогою у розмірі 300 євро (14 955 гривен) на людину. Гроші нараховують щотри місяці. Сім'ям з дітьм додаткового надають по 150 євро ( 7 477 гривень) на кожну дитину.