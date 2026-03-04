Відео
Україна
Головна Життя Майже 150 000 доларів за медаль — яка нагорода стільки коштує й чому

Майже 150 000 доларів за медаль — яка нагорода стільки коштує й чому

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 17:30
Медаль "Міжнародні Олімпійські ігри — Афіни 1986” продали на аукціоні за рекордну суму — деталі
Людина з піднятою рукою й декілька купюр доларів. Фото: Unsplash, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Срібну медаль, яку вручили одному із переможців на перших сучасних Олімпійських іграх в Афінах у 1986 році, продали на аукціоні за 142 000 доларів. Торги відбувалися з 7 лютого по 2 березня 2026 року.

Інформація про це з'явилася на сайті аукціонного дому Bruun Rasmussen Arts Auctioneers, передає Новини.LIVE

Читайте також:

Детальніше про Олімпійську медаль 1986 року

Дизайн нагороди належить французькому художнику Жюль-Клементу Капелену. На аверсі срібної медалі зображено голову Зевса, який тримає глобус із богинею перемоги Нікою та оливковою гілкою. Реверс прикрашає Акрополь та Парфенон, а також напис, який перекладається як "Міжнародні Олімпійскі ігри — Афіни 1986". 

null
Який вигляд мають срібні  медалі Олімпійських ігор 1986 року. Скриншот: bruun-rasmussen.dk

"Такі медалі надзвичайно рідкісні, і для колекціонерів олімпійських пам'ятних речей це не що інше, як коштовність корони", — сказав керівник відділу монет і медалей Bruun Rasmussen Крістіан Грундтвіг.

Цією медаллю у 1986 році нагородили одного зі спортсменів, які брали участь у перших сучасних Олімпійських іграх. У виданні EuroNews зазначають, що на тому турнірі переможці отримували не золоті, а срібні медалі, тоді як призерам вручали бронзові нагороди. 

При цьому достеменно невідомо, кому саме належала ця медаль. Припускається, що її міг отримати данський чемпіон з важкої атлетики Вігго Єнсен.

Як пише агентство Reuters, організатори аукціону планували виручити за медаль до 46 000 доларів. Натомість фінальна ставка була на рівні 142 000 доларів — учетверо більшою від очікуваної максимальної ціни. 

Що ще варто знати 

Нагадаємо, найдорожчу монету в Україні створив Національний банк. Виріб отримав назву Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012".

На момент випуску монети коштували 350 000 гривень, але за понад 10 років вони сильно здорожчали. Наприклад, на онлайн-аукціоні Violity користувач опублікував лот за шалені гроші — 5 999 999 гривень.

Раніше ми розповідали, що українці заробляють гроші на старих жетонах метро. На порталі OLX та сайті Violity є багато оголошень про купівлю цих виробів. Ще писали, які старі монети можна продати й розбагатіти. Наприклад, за 3 копійки, які були викарбувані у 1992 році, можна виручити понад 60 000 гривень. 

аукціон Олімпійські ігри нагорода медалі олімпіада
Вікторія Федорів - Редактор
Автор:
Вікторія Федорів
