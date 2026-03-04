Медаль "Международные Олимпийские игры — Афины 1986" — сколько денег выручили за редкостную награду

Человек с поднятой рукой и несколько купюр долларов. Фото: Unsplash, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Серебряную медаль, которую вручили одному из победителей на первых современных Олимпийских играх в Афинах в 1986 году, продали на аукционе за 142 000 долларов. При этом остается неизвестным, кого именно наградили этой медалью на турнире.

Информация об этом появилась на сайте аукционного дома Bruun Rasmussen Arts Auctioneers, передает Новини.LIVE.

Подробнее об Олимпийской медали 1986 года

Дизайн награды принадлежит французскому художнику Жюль-Клементу Капелену. На аверсе серебряной медали изображена голова Зевса, который держит глобус с богиней победы Никой и оливковой ветвью. Реверс украшает Акрополь и Парфенон, а также надпись, которая переводится как "Международные Олимпийские игры — Афины 1986".

Как выглядят серебряные медали Олимпийских игр 1986 года. Скриншот: bruun-rasmussen.dk

"Такие медали чрезвычайно редкие, и для коллекционеров олимпийских памятных вещей это не что иное, как драгоценность короны", — сказал руководитель отдела монет и медалей Bruun Rasmussen Кристиан Грундтвиг.

Как пишет агентство Reuters, организаторы аукциона планировали выручить за медаль до 46 000 долларов. Но финальная ставка была на уровне 142 000 долларов — в четыре раза больше ожидаемой максимальной цены.

Этой медалью в 1986 году наградили одного из спортсменов, участвовавших в первых современных Олимпийских играх. В издании EuroNews отмечают, что на том турнире победители получали не золотые, а серебряные медали, тогда как призерам вручали бронзовые награды.

При этом доподлинно неизвестно, кому именно принадлежала эта медаль. Предполагается, что ее мог получить датский чемпион по тяжелой атлетике Вигго Йенсен.

Что еще стоит знать

