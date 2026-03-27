Курятина в магазинах: як перевірити якість м'яса

Покупці у київському супермаркеті.

М’ясо птиці, зокрема курятина, входить до переліку продуктів, які люди набирають у свої кошики найчастіше. У той же час не кожен покупець вміє вибирати птицю і розуміє, на які ознаки слід дивитися в магазині. Через це імовірність купити продукт низької якості або такий, що становить небезпеку для здоров’я, збільшується.

Новини.LIVE інформує, як вибрати якісне м'ясо птиці, користуючись порадами Держспоживслужби.

Вимоги до якості м'яса

Нормативи передбачають поділ м'яса на класи А і В. Водночас зовнішній вигляд продукції має відповідати базовим критеріям. Тушка чи шматки повинні бути цілими, без пошкоджень, а поверхня — чиста, без бруду чи сторонніх включень. Не допускаються значні синці, поламані кістки або кров’яні плями на тушці, хоча дрібні допускаються.

І ще один момент, який не завжди очевидний: свіже м’ясо не повинно мати ознак попереднього охолодження, якщо воно продається саме як свіже, а не розморожене.

Як визначити свіжість м'яса без лабораторії

Фахівці радять не ускладнювати — є кілька базових перевірок, які доступні кожному:

Запах. Свіжа курятина має легкий, природний аромат без різких домішок. Якщо є кислуватий або "хімічний" запах, то треба відмовитися від покупки. Також має насторожити повна відсутність будь-яких запахів, бо так продавець може приховати зіпсованість.

Текстура м'яса. Слизька або липка поверхня — перша ознака псування. Також, якщо натиснути на м’ясо, воно повинно швидко відновлювати форму. Вм’ятина, що залишається, означає втрату свіжості.

Зовнішній вигляд та колір. Нормальний колір варіюється від рожевого до злегка жовтуватого. Зелені чи темно-коричневі плями вказують на початок гниття. Колір темного відтінку показує, що м’ясо простояло на прилавку тривалий час. А надто світлий відтінок, навпаки, вказує на те, що м’ясо промивали водою після довгого зберігання.

Що ще варто знати покупцям

Уважні покупці вже помітили, що об'єм їх улюбленого молока, йогурта чи навіть хліба майже кожен рік зменшується. Виробники зараз фасують свої товари у 850-ті чи 900-грамові пляшки та продовжуть зменшувати об'єми.