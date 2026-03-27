Курятина в магазинах: как проверить качество мяса: как проверить качество мяса

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Курятина в магазинах: как проверить качество мяса

Курятина в магазинах: как проверить качество мяса

Ua ru
Дата публикации 27 марта 2026 22:22
Покупатели в киевском супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Мясо птицы, в частности курятина, входит в перечень продуктов, которые люди набирают в свои корзины чаще всего. В то же время не каждый покупатель умеет выбирать птицу и понимает, на какие признаки следует смотреть в магазине. Из-за этого вероятность купить продукт низкого качества или представляющий опасность для здоровья увеличивается.

Новини.LIVE информирует, как выбрать качественное мясо птицы, пользуясь советами Госпотребслужбы.

Требования к качеству мяса

Нормативы предусматривают разделение мяса на классы А и В. При этом внешний вид продукции должен соответствовать базовым критериям. Тушка или куски должны быть целыми, без повреждений, а поверхность - чистая, без грязи или посторонних включений. Не допускаются значительные синяки, поломанные кости или кровяные пятна на тушке, хотя мелкие допускаются.

И еще один момент, который не всегда очевиден: свежее мясо не должно иметь признаков предварительного охлаждения, если оно продается именно как свежее, а не размороженное.

Как определить свежесть мяса без лаборатории

Специалисты советуют не усложнять - есть несколько базовых проверок, которые доступны каждому:

Читайте также:

Запах. Свежая курятина имеет легкий, естественный аромат без резких примесей. Если есть кисловатый или "химический" запах, то надо отказаться от покупки. Также должно насторожить полное отсутствие каких-либо запахов, потому что так продавец может скрыть испорченность.

Текстура мяса. Скользкая или липкая поверхность - первый признак порчи. Также, если нажать на мясо, оно должно быстро восстанавливать форму. Остающаяся вмятина означает потерю свежести.

Внешний вид и цвет. Нормальный цвет варьируется от розового до слегка желтоватого. Зеленые или темно-коричневые пятна указывают на начало гниения. Цвет темного оттенка показывает, что мясо простояло на прилавке длительное время. А слишком светлый оттенок, наоборот, указывает на то, что мясо промывали водой после долгого хранения.

Что еще стоит знать покупателям

Ранее Новини.LIVE писали, что нужно знать о продуктах с пометками "эко", "био" и "органик" в украинских супермаркетах и почему такая надпись не всегда является признаком качества. Специалисты советуют украинским покупателям не доверять громким лозунгам, а внимательно читать полный перечень ингредиентов, проверять наличие сертификатов и уточнять страну-производителя.

Также Новини.LIVE сообщали, почему качественная колбаса в Украине не может быть дешевой. Дело в том, что продукт, в котором есть много мяса, не может стоить дешево. Поэтому подозрительно низкая цена колбасы указывает на то, что это скорее всего "мясосодержащий продукт", содержащий не более 50% мясного сырья, а остальное - заменители, белковые добавки или крахмал.

Кроме того, Новини.LIVE разъясняли, почему молоко и масло уже не продают по литру и что такое "шринкфляция".

Внимательные покупатели уже заметили, что объем их любимого молока, йогурта или даже хлеба почти каждый год уменьшается. Производители сейчас фасуют свои товары в 850-е или 900-граммовые бутылки и продолжат уменьшать объемы.

продукты курятина супермаркет
Виктория Федорив - Редактор
Автор:
Виктория Федорив
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации