Курятина в магазинах: как проверить качество мяса: как проверить качество мяса

Покупатели в киевском супермаркете.

Мясо птицы, в частности курятина, входит в перечень продуктов, которые люди набирают в свои корзины чаще всего. В то же время не каждый покупатель умеет выбирать птицу и понимает, на какие признаки следует смотреть в магазине. Из-за этого вероятность купить продукт низкого качества или представляющий опасность для здоровья увеличивается.

Новини.LIVE информирует, как выбрать качественное мясо птицы, пользуясь советами Госпотребслужбы.

Требования к качеству мяса

Нормативы предусматривают разделение мяса на классы А и В. При этом внешний вид продукции должен соответствовать базовым критериям. Тушка или куски должны быть целыми, без повреждений, а поверхность - чистая, без грязи или посторонних включений. Не допускаются значительные синяки, поломанные кости или кровяные пятна на тушке, хотя мелкие допускаются.

И еще один момент, который не всегда очевиден: свежее мясо не должно иметь признаков предварительного охлаждения, если оно продается именно как свежее, а не размороженное.

Как определить свежесть мяса без лаборатории

Специалисты советуют не усложнять - есть несколько базовых проверок, которые доступны каждому:

Читайте также:

Запах. Свежая курятина имеет легкий, естественный аромат без резких примесей. Если есть кисловатый или "химический" запах, то надо отказаться от покупки. Также должно насторожить полное отсутствие каких-либо запахов, потому что так продавец может скрыть испорченность.

Текстура мяса. Скользкая или липкая поверхность - первый признак порчи. Также, если нажать на мясо, оно должно быстро восстанавливать форму. Остающаяся вмятина означает потерю свежести.

Внешний вид и цвет. Нормальный цвет варьируется от розового до слегка желтоватого. Зеленые или темно-коричневые пятна указывают на начало гниения. Цвет темного оттенка показывает, что мясо простояло на прилавке длительное время. А слишком светлый оттенок, наоборот, указывает на то, что мясо промывали водой после долгого хранения.

Что еще стоит знать покупателям

Ранее Новини.LIVE писали, что нужно знать о продуктах с пометками "эко", "био" и "органик" в украинских супермаркетах и почему такая надпись не всегда является признаком качества. Специалисты советуют украинским покупателям не доверять громким лозунгам, а внимательно читать полный перечень ингредиентов, проверять наличие сертификатов и уточнять страну-производителя.

Также Новини.LIVE сообщали, почему качественная колбаса в Украине не может быть дешевой. Дело в том, что продукт, в котором есть много мяса, не может стоить дешево. Поэтому подозрительно низкая цена колбасы указывает на то, что это скорее всего "мясосодержащий продукт", содержащий не более 50% мясного сырья, а остальное - заменители, белковые добавки или крахмал.

Кроме того, Новини.LIVE разъясняли, почему молоко и масло уже не продают по литру и что такое "шринкфляция".

Внимательные покупатели уже заметили, что объем их любимого молока, йогурта или даже хлеба почти каждый год уменьшается. Производители сейчас фасуют свои товары в 850-е или 900-граммовые бутылки и продолжат уменьшать объемы.