Категорії яєць: чим відрізняються і які краще обирати

Упаковки курячих яєць на полиці в супермаркеті.

Курячі яйця — один із продуктів, які завжди є у нас у холодильнику. Вони становлять важливий елемент збалансованого раціону. Водночас, далеко не всі покупці розуміють значення маркування на шкаралупі яєць.

як правильно обрати курячі яйця в магазині та як відрізняються категорії цього продукту.

Чим відрізняються категорії яєць

Маркування яєць в Україні здійснюється відповідно до стандартів якості та маси. Основні категорії такі:

За якістю та терміном зберігання:

Extra — яйця для експорту;

Д — дієтичні яйця (термін зберігання до 7 діб, не враховуючи дня знесення);

А — харчові яйця для експорту;

С — столові яйця (найпоширеніша категорія);

В — яйця другого класу для експорту;

охолоджені — зберігаються за температури нижче 0°C;

для перероблення — не продаються для споживання у сирому вигляді.

За масою:

Читайте також:

0 (добірні) — від 73 г;

1 (перша категорія) — від 63 до 72,9 г;

2 (друга категорія) — від 53 до 62,9 г;

М (дрібні) — від 35 до 44,9 г.

Яку категорію яєць обрати

Символом С маркуються столові яйця — саме їх, як правило, ми купуємо у магазинах. Термін зберігання цієї категорії курячих яєць досить великий — до місяця без холодильника та до трьох місяців у холодильнику.

Нерідко постає питання, яку категорію обрати, C0, C1 чи С2. Категорія С0 належить до добірних яєць із більшою масою, що робить їх придатними для багатьох кулінарних рецептів. Водночас C1 вважають кориснішими, адже їх зазвичай відклали кури, які утримуються в кращих умовах (зокрема на відкритих вольєрах). Тим, хто прагне зекономити, варто придбати яйця меншого розміру, C2.

Що варто перевіряти при виборі яєць

Почни з огляду шкаралупи перед тим, як купити. Перевір, що на ній немає тріщин. Розбиті або пошкоджені яйця несуть ризик сальмонели та інших шкідливих бактерій. Такий товар ліпше не брати, оскільки це загрожує значними порушеннями здоров'я.

Удома свіжість яєць перевіряють простим методом — опустить яйце в посуд із холодною водою. Свіжі лягуть на дно, а несвіжі спливуть на поверхню.

Що ще варто знати покупцям

Як писали Новини.LIVE, існують перевірені способи, як обрати якісне вершкове масло в магазині та на що необхідно дивитися.

Справа в тому, що виробники роблять пачки майже однаковими, хоча всередині може бути спред або суміш із рослинними жирами. Тому, щоб вибрати по-справжньому якісне масло, необхідно звертати увагу на склад продукту.

Також Новини.LIVE повідомляли, які неприємні сюрпризи може приховувати сирна та ковбасна нарізка в супермаркеті.

Герметично упакована або вже нарізана продукція дуже зручна, але несе кілька важливих нюансів. Нарізку часто готують із продуктів, термін придатності яких майже завершився, щоб не списувати товари.

Ще Новини.LIVE розповідали, скільки має коштувати пляшка якісного вина в українських магазинах. Для цього потрібно зважати на низку важливих факторів. Наприклад на те, якою є собівартість виробництва в країні, з якої походить вино, а також на витрати на виноград, ферментацію та витримку вина.