Категории яиц: чем отличаются и какие лучше выбирать

Куриные яйца — один из продуктов, которые всегда есть у украинцев в холодильнике. Они составляют важный элемент сбалансированного рациона. В то же время, далеко не все покупатели понимают значение маркировок на скорлупе яиц.

Чем отличаются категории яиц

Маркировка яиц в Украине осуществляется в соответствии со стандартами качества и массы. Основные категории следующие:

По качеству и сроку хранения:

Extra — яйца для экспорта;

Д — диетические яйца (срок хранения до 7 суток, не считая дня сноса);

А — пищевые яйца для экспорта;

С — столовые яйца (самая распространенная категория);

В — яйца второго класса для экспорта;

охлажденные — хранятся при температуре ниже 0°C;

для переработки — не продаются для потребления в сыром виде.

По массе:

0 (отборные) — от 73 г;

1 (первая категория) — от 63 до 72,9 г;

2 (вторая категория) — от 53 до 62,9 г;

М (мелкие) — от 35 до 44,9 г.

Какую категорию яиц выбрать

Символом С маркируются столовые яйца — именно их, как правило, мы покупаем в магазинах. Срок хранения этой категории куриных яиц достаточно большой — до месяца без холодильника и до трех месяцев в холодильнике.

Нередко возникает вопрос, какую категорию выбрать — C0, C1 или С2. Категория С0 относится к отборным яйцам с большей массой, что делает их пригодными для многих кулинарных рецептов. В то же время C1 считают более полезными, ведь их обычно отложили курицы, которые содержатся в лучших условиях (в частности на открытых вольерах). Тем, кто хочет сэкономить, стоит приобрести яйца меньшего размера, C2.

Что стоит проверять при выборе яиц

Начни с осмотра скорлупы перед тем, как купить. Проверь, что на ней нет трещин. Разбитые или поврежденные яйца несут риск сальмонеллы и других вредных бактерий. Такой товар лучше не брать, поскольку это чревато значительными нарушениями здоровья.

Дома свежесть яиц проверяют простым методом — опустить яйцо в посуду с холодной водой. Свежие лягут на дно, а несвежие всплывут на поверхность.

Что еще стоит знать покупателям

