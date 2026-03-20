ЄС запускає додаток для швидшого контролю на кордоні

В аеропорту Лісабона прискорять прикордонний контроль. Фото: Lisbonairport

З настанням туристичного сезону та впровадженням нової системи в'їзду/виїзду EES, Європейський Союз запустив додаток, щоб прибрати затримки на кордонах. Мобільний застосунок дозволить мандрівникам заздалегідь внести свої дані перед перетином кордону. Поки його тестуватимуть лише у Португалії, але далі обіцяють масштабування на весь ЄС.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Euronews.

Що зміниться для туристів

Нова система EES, яка запрацювала восени, одразу дала збої, пов'язані із затримками в обробці даних. У деякі дні люди стояли в черзі годинами. Тому новий додаток під назвою "Подорож до Європи" став рішенням для пришвидшення процедур, дозволяючи мандрівникам подавати частину інформації заздалегідь.

Використання застосунку не є обов’язковою вимогою, адже мандрівники все одно мають проходити прикордонний контроль. Основне завдання програми — зменшити тривалість особистої перевірки.

Система запрацює спершу лише в аеропорту Лісабона. Протягом наступних кількох тижнів її планують поступово запустити в інших аеропортах.

Аеропорт Лісабона має "серйозні недоліки"

Європейська комісія провела неоголошену перевірку аеропорту Лісабона та дійшла висновку, що в прикордонному контролі є "серйозні недоліки".

Попередження брюссельських експертів спонукали уряд вжити термінових заходів, включаючи негайне призупинення дії Європейської системи в'їзду/виїзду (EES) на три місяці.

У ЄС вирішили не чекати, поки все "само стабілізується", і додали ось такий обхідний варіант, щоб частину даних збирати наперед.

Часті питання

Що потрібно українцям для в’їзду в Португалію у березні 2026?

Для в'їзду в Португалію необхідно мати біометричний закордонний паспорт, дійсний більше ніж 180 днів із дати в’їзду, та страховку.

Як туристи, українці можуть перебувати в Португалії 90 днів у півріччі. В’їзні візи необхідні для власників звичайних (небіометричних) закордонних паспортів, внутрішніх паспортів або дітей зі свідоцтвами про народження. Ці візи оформляються в іспанських дипломатичних установах.

Чи потрібна віза для подорожі на Мадейру та Азорські острови?

Українці можуть в'їжджати на Азорські острови та острів Мадейру, які розташовані в Тихому океані, без віз, оскільки вони є частиною Португалії та Шенгенської зони. Для подорожі до 90 днів достатньо біометричного закордонного паспорта, дійсного понад 180 днів, та туристичної страховки.

Правила діють як для туристів, так і для тих, хто шукає тимчасовий захист.