Главная Жизнь ЕС запускает приложение для более быстрого контроля на границе

ЕС запускает приложение для более быстрого контроля на границе

Дата публикации 20 марта 2026 18:08
В аэропорту Лиссабона ускорят пограничный контроль. Фото: Lisbonairport

С наступлением туристического сезона и внедрением новой системы въезда/выезда EES, Европейский Союз запустил приложение, чтобы убрать задержки на границах. Мобильное приложение позволит путешественникам заранее внести свои данные перед пересечением границы. Пока его будут тестировать только в Португалии, но дальше обещают масштабирование на весь ЕС.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Euronews.

Что изменится для туристов

Новая система EES, которая заработала осенью, сразу дала сбои, связанные с задержками в обработке данных. В некоторые дни люди стояли в очереди часами. Поэтому новое приложение под названием "Путешествие в Европу" стало решением для ускорения процедур, позволяя путешественникам подавать часть информации заранее.

Использование приложения не является обязательным требованием, ведь путешественники все равно должны проходить пограничный контроль. Основная задача приложения — уменьшить продолжительность личной проверки.

Система заработает сначала только в аэропорту Лиссабона. В течение следующих нескольких недель ее планируют постепенно запустить в других аэропортах.

Аэропорт Лиссабона имеет "серьезные недостатки"

Европейская комиссия провела необъявленную проверку аэропорта Лиссабона и пришла к выводу, что в пограничном контроле есть "серьезные недостатки".

Предупреждения брюссельских экспертов побудили правительство принять срочные меры, включая немедленное приостановление действия Европейской системы въезда/выезда (EES) на три месяца.

В ЕС решили не ждать, пока все "само стабилизируется" и добавили такой обходной вариант, чтобы часть данных собирать заранее.

Частые вопросы

Что нужно украинцам для въезда в Португалию в марте 2026 года?

Для въезда в Португалию необходимо иметь биометрический загранпаспорт, действительный более 180 дней с даты въезда, и страховку.

Как туристы, украинцы могут находиться в Португалии 90 дней в полугодии. Въездные визы необходимы для владельцев обычных (небиометрических) загранпаспортов, внутренних паспортов или детей со свидетельствами о рождении. Эти визы оформляются в испанских дипломатических учреждениях.

Нужна ли виза для путешествия на Мадейру и Азорские острова?

Украинцы могут въезжать на Азорские острова и остров Мадейру, которые расположены в Тихом океане, без виз, поскольку они являются частью Португалии и Шенгенской зоны. Для путешествия до 90 дней достаточно биометрического загранпаспорта, действительного более 180 дней, и туристической страховки.

Правила действуют как для туристов, так и для тех, кто ищет временную защиту.

Виктория Федорив - Редактор
Автор:
Виктория Федорив
