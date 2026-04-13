Ф’юрі отримав 23,5 млн за рейтинговий поєдинок з Махмудовим: сума може зрости

Бій Тайсона Ф'юрі проти Арсланбека Махмудова. Фото: кадр з відео

Британський боксер Тайсон Фʼюрі заробив близько 23,5 млн доларів за поєдинок проти Арсланбека Махмудова, який відбувся в ніч з 11 на 12 квітня. Це значно менше, ніж гонорари у його попередніх боях. Нагадаємо, що за бій проти української легенди Олександра Усика у травні 2024 року Тайсон Ф'юрі отримав шалену суму у 104 млн 500 тисяч доларів.

Програвший бій росіянин Махмудов, навпаки, заробив найбільші гроші за свою кар'єру, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Mmamania.

Скільки ще може заробити Ф'юрі

Наразі чек Тайсона Ф'юрі з усіма бонусами та виплатами може збільшитись до 30 млн доларів.

Крім того, "циганський король" хоче побитися з Ентоні Джошуа, який був присутній на його бою з Махмудовим. І ось там гонорар буде куди соліднішим.

Скільки заробив росіянин Махмудов

Російський боксер Арсланбек Махмудов, навпаки, забрав найбільшу виплату в кар'єрі — 2,7 млн доларів. Для нього це величезні гроші. З усіма виплатами він отримає близько 3 млн доларів.

Читайте також:

Махмудов виступає у професійному боксі з грудня 2017 року. За дев'ятирічну боксерську кар'єру він не дістався битв за пояс чемпіона світу, тому заробляє досить скромно в порівнянні з боксерами, які знаходяться в топі рейтингів. У своєму минулому бою Махмудов за перемогу над Девідом Алленом отримав лише 350 тисяч доларів.

Що ще цікаво знати українцям

