Фьюри получил 23,5 млн за рейтинговый поединок с Махмудовым: сумма может вырасти

Бой Тайсона Фьюри против Арсланбека Махмудова. Фото: кадр из видео

Британский боксер Тайсон Фьюри заработал около 23,5 млн долларов за поединок против Арсланбека Махмудова, который состоялся в ночь с 11 на 12 апреля. Это значительно меньший гонорар, чем в его предыдущих боях. Напомним, что за бой против украинской легенды Александра Усика в мае 2024 года Тайсон Фьюри получил огромную сумму в 104 млн 500 тысяч долларов.

Проигравший бой россиянин Махмудов, наоборот, заработал самые большие деньги за свою карьеру, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Mmamania.

Сколько еще может заработать Фьюри

Сейчас чек Тайсона Фьюри со всеми бонусами и выплатами может увеличиться до 30 млн долларов.

Кроме того, "цыганский король" хочет подраться с Энтони Джошуа, который присутствовал на его бою с Махмудовым. И вот там гонорар будет куда солиднее.

Сколько заработал россиянин Махмудов

Российский боксер Арсланбек Махмудов, наоборот, забрал самую большую выплату в карьере — 2,7 млн долларов. Для него это огромные деньги. Со всеми выплатами он получит около 3 млн долларов.

Читайте также:

Махмудов выступает в профессиональном боксе с декабря 2017 года. За девятилетнюю боксерскую карьеру он не добрался битв за пояс чемпиона мира, поэтому зарабатывает довольно скромно по сравнению с боксерами, которые находятся в топе рейтингов. В своем прошлом бою Махмудов за победу над Дэвидом Алленом получил лишь 350 тысяч долларов.

Что еще интересно знать украинцам

