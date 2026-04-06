Скільки можна зберігати яйця: умови та терміни придатності

Яйця в коробці на поличці супермаркету.

Одним з найпопулярніших продуктів, який є у холодильнику майже кожного українця, є яйця. Їх використовують для приготування сніданків, салатів, десертів, випічки тощо. Водночас яйця дуже важливо правильно зберігати, щоб убезпечити себе та рідних від харчового отруєння.

Про умови зберігання яєць розповів шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко, передають Новини.LIVE.

Як зберігати сирі яйця

Це можна робити кількома способами — у холодильнику, на балконі чи у приміщенні.

В холодильнику яйця зберігаються до 60 діб. При цьому температура має бути від 0 до +8 градусів за Цельсієм. На поличку дверцят, як це робить більшість, яйця краще не викладати. Оптимальний варіант — зберігати їх в оригінальному пакуванні.

Зберігати яйця можна й на балконі, якщо він засклений. Проте важливо стежити за температурою, щоб не було надто холодно чи жарко.

При зберіганні сирих яєць у приміщенні температура має становити не більше 20 градусів. Термін придатності продукту при цьому скорочується до 25 діб.

Щоб яйця не зіпсувалися, треба дотримуватися таких рекомендацій:

Перевіряти термін придатності на паковання при покупці. Звертати увагу на цілісність коробки — вона має бути сухою, без пошкоджень. Одразу викидати яйця з тріщинами. Не купувати багато яєць про запас. Не мити яйця одразу після покупки, а лише безпосередньо перед вживанням чи приготуванням. Класти яйця гострою частиною донизу.

Важливо пам’ятати, що яйця не люблять близького "сусідства" з іншими сирими продуктами. Тому їх треба розподіляти по різних полицях, щоб не допустити "обміну" бактеріями.

Як зберігати варені яйця

Готовий продукт зберігають в холодильнику не більше 7 діб. При цьому не треба їх туди ставити одразу після варіння. Спершу перекладіть яйця в холодну або крижану воду — це допоможе швидше їх охолодити та полегшить очищення.

Зварені яйця не можна довго тримати при кімнатній температурі — не більше двох годин після приготування.

Якщо яйця очищені, їх потрібно тримати в герметичному контейнері, щоб захистити від мікроорганізмів. На дно можна покласти вологий паперовий рушник, щоб вони не підсихали.

Часті питання

Як перевірити, чи не зіпсоване яйце?

Треба опустити його в ємність з холодною водою. Якщо яйце спливе на поверхню — воно зіпсоване. Свіже яйце має горизонтально опуститися на дно.

Скільки яєць можна їсти на день?

1–2 яйця на день — норма дорослої здорової людини. Дітям яйця рекомендують вводити в раціон після одного року, не більше 1 на день.