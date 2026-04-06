Сколько можно хранить яйца: условия и сроки годности

Сколько можно хранить яйца: условия и сроки годности

Дата публикации 6 апреля 2026 22:22
Яйца в коробке на полке супермаркета. Фото: Новини.LIVE

Одним из самых популярных продуктов, который есть в холодильнике почти каждого украинца, являются яйца. Их используют для приготовления завтраков, салатов, десертов, выпечки и тому подобное. В то же время яйца очень важно правильно хранить, чтобы обезопасить себя и родных от пищевого отравления.

Об условиях хранения яиц рассказал шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко, передают Новини.LIVE.

Как хранить сырые яйца

Это можно делать несколькими способами — в холодильнике, на балконе или в помещении.

В холодильнике яйца хранятся до 60 суток. При этом температура должна быть от 0 до +8 градусов по Цельсию. На полочку дверцы, как это делает большинство, яйца лучше не выкладывать. Оптимальный вариант — хранить их в оригинальной упаковке.

Хранить яйца можно и на балконе, если он застеклен. Однако важно следить за температурой, чтобы не было слишком холодно или жарко.

При хранении сырых яиц в помещении температура должна составлять не более 20 градусов. Срок годности продукта при этом сокращается до 25 суток.

Чтобы яйца не испортились, надо придерживаться таких рекомендаций:

  1. Проверять срок годности на упаковке при покупке.
  2. Обращать внимание на целостность коробки — она должна быть сухой, без повреждений.
  3. Сразу выбрасывать яйца с трещинами.
  4. Не покупать много яиц впрок.
  5. Не мыть яйца сразу после покупки, а только непосредственно перед употреблением или приготовлением.
  6. Класть яйца острой частью вниз.

Важно помнить, что яйца не любят близкого "соседства" с другими сырыми продуктами. Поэтому их надо распределять по разным полкам, чтобы не допустить "обмена" бактериями.

Как хранить вареные яйца

Готовый продукт хранят в холодильнике не более 7 суток. При этом не надо их туда ставить сразу после варки. Сначала переложите яйца в холодную или ледяную воду — это поможет быстрее их охладить и облегчит очистку.

Сваренные яйца нельзя долго держать при комнатной температуре - не более двух часов после приготовления.

Если яйца очищены, их нужно держать в герметичном контейнере, чтобы защитить от микроорганизмов. На дно можно положить влажное бумажное полотенце, чтобы они не подсыхали.

Частые вопросы

Как проверить, не испорчено ли яйцо?

Надо опустить его в емкость с холодной водой. Если яйцо всплывет на поверхность — оно испорчено. Свежее яйцо должно горизонтально опуститься на дно.

Сколько яиц можно есть в день?

1-2 яйца в день — норма взрослого здорового человека. Детям яйца рекомендуют вводить в рацион после одного года, не более 1 в день.

Виктория Федорив - Редактор
Автор:
Виктория Федорив
