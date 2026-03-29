Цена и состав: простые признаки качественного твердого сыра

Твердый сыр кажется обычным для украинцев продуктом, но на полках часто лежит совсем не то, что ожидает покупатель. Если он очень дешевый, то это, скорее всего, не сыр, а "сырный продукт". Поэтому, чтобы выбрать по настоящему качественный сыр, необходимо обращать внимание на состав продукта.

Главное, что надо держать в голове — натуральный сыр может содержать только молоко, закваску и фермент, пишет Новини.LIVE со ссылкой на Госпотребслужбу.

Что должен содержать в составе твердый сыр

Качественный твердый сыр должен содержать только молоко, закваску и фермент, а его цена не может быть слишком низкой, что свидетельствует об отсутствии растительных жиров.

При выборе важно обращать внимание на равномерный цвет, гибкость кусочка и избегать полиэтиленовой упаковки.

Признаки свежего сыра

Свежий твердый сыр, который только что изготовили, узнают по нескольким признакам. Первым делом понюхайте изделие: у него появляется мягкий молочный аромат без чужих ноток и без кислого оттенка.

Далее оцените текстуру. У хорошего свежего сыра он сожмется и отскочит под пальцем, а не расползается или крошится. Осмотрите поверхность: она должна быть одного тона, без каких-либо темных или бледных пятен.

Завершающий шаг — осмотр упаковки: пленка, фольга или контейнер должны оставаться целыми, без царапин, дыр или трещин, иначе внутрь попадут микробы и продукт быстро испортится.

Как хранить твердые сорта сыра

Их можно хранить в холодильнике от 6 месяцев до года или дольше. Оберните их в пергаментную бумагу или пищевую пленку, а затем в фольгу или герметичный пакет.

Важно помнить, что сыр лучше хранить в отделе для охлаждения в холодильнике, а не на дверях, чтобы предотвратить колебания температуры.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему иногда лучше отказаться от покупки нарезанных продуктов, в частности сыра и колбасы в супермаркетах. Потребителям стоит обращать внимание не только на срок годности.

Также Новини.LIVE писали, что происходит с ценами на помидоры в Украине. Популярный овощ подорожал почти на 40% в годовом разрезе.

Еще Новини.LIVE рассказывали, что нужно знать о продуктах с пометками "эко", "био" и "органик" в украинских супермаркетах и почему такая надпись не всегда является признаком качества. Специалисты советуют украинским покупателям не доверять громким лозунгам, а внимательно читать полный перечень ингредиентов, проверять наличие сертификатов и уточнять страну-производителя.