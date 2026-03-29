Ціна і склад: прості ознаки якісного твердого сиру

Ціна і склад: прості ознаки якісного твердого сиру

Дата публікації: 29 березня 2026 15:28
Полиця з різними видами сирів в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Твердий сир здається звичайним для українців продуктом, але на полицях часто лежить зовсім не те, що очікує покупець. Якщо він дуже дешевий, то це, скоріш за все, не сир, а "сирний продукт". Тому, щоб вибрати по справжньому якісний сир, необхідно звертати увагу на склад продукту.

Головне, що треба тримати у голові — натуральний сир може містити лише молоко, закваску та фермент, пише Новини.LIVE з посиланням на Держпоживслужбу

Що має містити у складі твердий сир

Якісний твердий сир повинен містити лише молоко, закваску та фермент, а його ціна не може бути надто низькою, що свідчить про відсутність рослинних жирів.

При виборі важливо звертати увагу на рівномірний колір, гнучкість шматочка та уникати поліетиленової упаковки.​

Ознаки свіжого сиру

Свіжий твердий сир, який тільки-но виготовили, впізнають за кількома ознаками. Насамперед понюхайте виріб: у нього з'являється м'який молочний аромат без чужих ноток і без кислого відтінку.

Далі оцініть текстуру. У доброго свіжого сиру він стиснеться і відскочить під пальцем, а не розповзатиметься або кришитиметься. Огляньте поверхню: вона має бути одного тону, без жодних темних або блідих плям.

Завершальний крок — огляд упаковки: плівка, фольга або контейнер повинні залишатися суцільними, без подряпин, дірок чи тріщин, інакше всередину потраплять мікроби і продукт швидко зіпсується.

Як зберігати тверді сорти сиру

Їх можна зберігати у холодильнику від 6 місяців до року або довше. Оберніть їх у пергаментний папір або харчову плівку, а потім у фольгу або герметичний пакет.

Важливо пам'ятати, що сир краще зберігати у відділі для охолодження у холодильнику, а не на дверях, щоб запобігти коливанням температури.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому іноді краще відмовитися від покупки нарізаних продуктів, зокрема сиру й ковбаси у супермаркетах. Споживачам варто звертати увагу не тільки на термін придатності. 

Також Новини.LIVE писали, що відбувається з цінами на помідори в Україні. Популярний овоч подорожчав майже на 40% у річному розрізі. 

Ще Новини.LIVE розповідали, що потрібно знати про продукти з позначками "еко", "біо" та "органік" в українських супермаркетах та чому такий напис не завжди є ознакою якості. Фахівці радять українським покупцям не довіряти гучним гаслам, а уважно читати повний перелік інгредієнтів, перевіряти наявність сертифікатів та уточнювати країну-виробника.

Вікторія Федорів - Редактор
Вікторія Федорів
