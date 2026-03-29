Ціна і склад: прості ознаки якісного твердого сиру
Твердий сир здається звичайним для українців продуктом, але на полицях часто лежить зовсім не те, що очікує покупець. Якщо він дуже дешевий, то це, скоріш за все, не сир, а "сирний продукт". Тому, щоб вибрати по справжньому якісний сир, необхідно звертати увагу на склад продукту.
Головне, що треба тримати у голові — натуральний сир може містити лише молоко, закваску та фермент, пише Новини.LIVE з посиланням на Держпоживслужбу.
Що має містити у складі твердий сир
Якісний твердий сир повинен містити лише молоко, закваску та фермент, а його ціна не може бути надто низькою, що свідчить про відсутність рослинних жирів.
При виборі важливо звертати увагу на рівномірний колір, гнучкість шматочка та уникати поліетиленової упаковки.
Ознаки свіжого сиру
Свіжий твердий сир, який тільки-но виготовили, впізнають за кількома ознаками. Насамперед понюхайте виріб: у нього з'являється м'який молочний аромат без чужих ноток і без кислого відтінку.
Далі оцініть текстуру. У доброго свіжого сиру він стиснеться і відскочить під пальцем, а не розповзатиметься або кришитиметься. Огляньте поверхню: вона має бути одного тону, без жодних темних або блідих плям.
Завершальний крок — огляд упаковки: плівка, фольга або контейнер повинні залишатися суцільними, без подряпин, дірок чи тріщин, інакше всередину потраплять мікроби і продукт швидко зіпсується.
Як зберігати тверді сорти сиру
Їх можна зберігати у холодильнику від 6 місяців до року або довше. Оберніть їх у пергаментний папір або харчову плівку, а потім у фольгу або герметичний пакет.
Важливо пам'ятати, що сир краще зберігати у відділі для охолодження у холодильнику, а не на дверях, щоб запобігти коливанням температури.
Читайте Новини.LIVE!