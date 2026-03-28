Four Seasons спустила на воду власну суперяхту із каютами за 30 000 доларів

Розкішна яхта Four Seasons I. Фото: Daily Mail

Знаменитий бренд розкішних готелів, компанія Four Seasons, перенесла свій знаменитий п'ятизірковий сервіс на море. Компанія презентувала власну суперяхту з люксами за десятки тисяч фунтів і повним п’ятизірковим сервісом на борту. Судно вже вийшло у свій перший рейс Середземним морем, пропонуючи туристам 95 апартаментів, ресторани та великий спа-комплекс.

Компанія розширила свій бізнес і вийшла в сегмент люксових круїзів, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Mail.

Що відомо про яхту Four Seasons I

Компанія Four Seasons створила Four Seasons I, розкішне судно, що має 95 люксів, 11 ресторанів і спа-центр на борту. В перше плавання воно відправилось 20 березня. Дату підігнали під річницю бренду, бо перший готель вони відкрили ще у 1961-му.

Маршрут класичний для круїзів — грецькі острови, Хорватія, Чорногорія, французьке узбережжя. Далі, вже ближче до зими, яхту перегонять на Кариби.

Як виглядає життя на борту судна

Лайнер більш схожий на дорогий житловий комплекс. Великі номери, панорамні вікна, ніби це не каюти, а квартири. Є навіть окремий гігантський люкс Funnel на кілька рівнів — з власним басейном і спа.

На борту одразу 11 ресторанів — від суші до звичайної середземноморської кухні. Плюс бари, сигари, шампанське з ікрою — стандартний набір для цього сегмента.

Басейн теж зробили "найбільшим у класі", а ввечері його перетворюють на кінотеатр просто неба. Є спортзал, йога, спа з хамамом і навіть кріокамера.

Любителі пригод мають змогу зайнятися водними видами спорту. Їм надають гідроцикли, спорядження для віндсерфінгу та підводного плавання з маскою.

Скільки коштують круїзи на Four Seasons I

Ціни стартують приблизно від 16 тисяч британських фунтів за тиждень і можуть перевищувати 23 тисячі фунтів стерлінгів (близько 30 500 доларів) — залежно від маршруту і сезону. Найдорожчими є літні середземноморські круїзи, дешевші — карибські взимку.

В окремих випадках ціна за люкс доходить до рівня невеликої квартири. Наприклад, у Валенсії є можливість зарезервувати семиденний круїз на жовтень 2026 року. Номери люкс коштують від 19 927 фунтів стерлінгів.

У грудні найнижча ціна на семиденний маршрут — 16 272 фунти стерлінгів. Цей рейс виконується на круїзному лайнері Grand Caribbean і охоплює подорож до Ангільї та Антигуа.

Найвища ціна зафіксована на семиденний середземноморський круїз, запланований на серпень. Маршрут передбачає зупинки в Іск'ї та Сен-Сір-сюр-Мер, а мінімальна вартість квитка стартує від 23 660 фунтів стерлінгів.

