Four Seasons презентовала суперяхту с каютами за 30 000 долларов

Дата публикации 28 марта 2026 22:22
Four Seasons спустила на воду собственную суперяхту с каютами за 30 000 долларов
Роскошная яхта Four Seasons I. Фото: Daily Mail

Знаменитый бренд роскошных отелей, компания Four Seasons, перенесла свой знаменитый пятизвездочный сервис на море. Компания презентовала собственную суперяхту с люксами за десятки тысяч фунтов и полным пятизвездочным сервисом на борту. Судно уже вышло в свой первый рейс по Средиземному морю, предлагая туристам 95 апартаментов, рестораны и большой спа-комплекс.

Компания расширила свой бизнес и вышла в сегмент люксовых круизов, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Mail.

Что известно о яхте Four Seasons I

Компания Four Seasons создала Four Seasons I, роскошное судно, имеющее 95 люксов, 11 ресторанов и спа-центр на борту. В первое плавание оно отправилось 20 марта. Дату подогнали под годовщину бренда, потому что первый отель они открыли еще в 1961-м.

Маршрут классический для круизов — греческие острова, Хорватия, Черногория, французское побережье. Далее, уже ближе к зиме, яхту перегонят на Карибы.

Как выглядит жизнь на борту судна

Лайнер более похож на дорогой жилой комплекс. Большие номера, панорамные окна, будто это не каюты, а квартиры. Есть даже отдельный гигантский люкс Funnel на несколько уровней — с собственным бассейном и спа.

Читайте также:

На борту сразу 11 ресторанов — от суши до обычной средиземноморской кухни. Плюс бары, сигары, шампанское с икрой — стандартный набор для этого сегмента.
Бассейн тоже сделали "самым большим в классе", а вечером его превращают в кинотеатр под открытым небом. Есть спортзал, йога, спа с хамамом и даже криокамера.

Любители приключений могут заняться водными видами спорта. Им предоставляют гидроциклы, снаряжение для виндсерфинга и подводного плавания с маской.

Сколько стоят круизы на Four Seasons I

Цены стартуют примерно от 16 тысяч британских фунтов за неделю и могут превышать 23 тысячи фунтов стерлингов (около 30 500 долларов) — в зависимости от маршрута и сезона. Самыми дорогими являются летние средиземноморские круизы, дешевле - карибские зимой.

В отдельных случаях цена за люкс доходит до уровня небольшой квартиры. Например, в Валенсии есть возможность зарезервировать семидневный круиз на октябрь 2026 года. Номера люкс стоят от 19 927 фунтов стерлингов.

В декабре самая низкая цена на семидневный маршрут — 16 272 фунта стерлингов. Этот рейс выполняется на круизном лайнере Grand Caribbean и включает путешествие в Ангилью и Антигуа.

Самая высокая цена зафиксирована на семидневный средиземноморский круиз, запланированный на август. Маршрут предусматривает остановки в Искье и Сен-Сир-сюр-Мер, а минимальная стоимость билета стартует от 23 660 фунтов стерлингов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о малоизвестном направлении в Испании, которое набирает популярность благодаря нетронутой природе и почти полным отсутствием туристов. Это место сравнивают с Канарами, но без переполненных пляжей и лишнего шума.

Также Новини.LIVE сообщали об интересном эксперименте, который предлагают людям в Италии. Тем, кто согласится переехать в Альпы и месяц прожить на высоте 2 тысячи метров над уровнем моря, готовы платить 400 евро. В то же время для участия в проекте есть определенные ограничения.

Еще Новини.LIVE рассказывали о пяти секретных туристических направлениях в Европе. Эти места способны удивить даже опытных путешественников. Там есть живописная природа и архитектура — и почти нет туристов.

Виктория Федорив - Редактор
Автор:
Виктория Федорив
