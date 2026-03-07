Натуральні продукти в Україні — що важливого мають знати покупці

Люди в супермаркеті й полички з продуктами. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

У світі, як і в Україні, усе популярнішими стають біо, органічні та екопродукти, які населення вважає кориснішими за традиційні товари. Однак не кожен з нас розуміє, що насправді виробники пропонують споживачам.

Детальніше про це у розмові з журналісткою Новини.LIVE розповіла товарознавець Лілія Бистрицька.

Реклама

Читайте також:

Що таке "органік", "біо" та "еко"

Ці терміни мають офіційне пояснення. Наприклад, обіг органічної продукції регулюється в Україні окремим законом, за яким виробляти, зберігати та маркувати товари потрібно з дотриманням конкретних вимог. При цьому, навіть якщо на упаковці є напис "органік" — це не означає, що товар відповідатиме усім стандартам, якщо відсутнє сертифікаційне маркування.

"Органічні продукти виготовляються без використання синтетичних пестицидів, мінеральних добрив, гормонів росту, антибіотиків (для тваринництва) та ГМО. Виробник має пройти сертифікацію, а на упаковці зазвичай зазначається відповідний знак та номер сертифіката", — зазначила експертка.

Натомість про термін "біо" у 2026 році у правовому полі залишається без визначення. Хоча в країнах Європейського Союзу це слово часто використовують як синонім до "organic", але тільки за умови сертифікації. В Україні ж часто слово "біо" зустрічається поруч із назвою бренда або є його використовують для маркетингового опису.

"В деяких випадках "біо" означає, що продукт містить живі бактерії (наприклад, йогурти чи закваски), але це не свідчить автоматично про екологічність сировини або відсутність хімічних добавок", — наголосила Бистрицька.

Позначка "еко" на українських товарах майже не регламентована. Виробники розміщують її на упаковках, щоб підтримати образ "натуральності", але нічим це не підтверджують.

Можна лише здогадуватися, що мається на увазі: мінімальна обробка продукту, екологічна упаковка, локальне виробництво чи відсутність шкідливих інгредієнтів.

Раніше ми розповідали, що не завжди варто витрачати гроші на готову їжу в супермаркетах. Тож краще знати, від купівлі яких продуктів іноді краще відмовитися. Ще писали, що потрібно знати про сирні та ковбасні нарізки.