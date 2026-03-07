Натуральные продукты в Украине — о чем должны знать все покупатели

Люди в супермаркете и полки с продуктами. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В мире, как и в Украине, все популярнее становятся био, органические и экопродукты, которые население считает полезнее традиционных товаров. Однако не каждый из нас понимает, что на самом деле производители предлагают потребителям.

Подробнее об этом в разговоре с журналисткой Новини.LIVE рассказала товаровед Лилия Быстрицкая.

Что такое "органик", "био" и "эко"

Эти термины имеют официальное объяснение. Например, оборот органической продукции регулируется в Украине отдельным законом, по которому производить, хранить и маркировать товары нужно с соблюдением конкретных требований. При этом, даже если на упаковке есть надпись "органик" — это не означает, что товар будет соответствовать всем стандартам, если отсутствует сертификационная маркировка.

"Органические продукты изготавливаются без использования синтетических пестицидов, минеральных удобрений, гормонов роста, антибиотиков (для животноводства) и ГМО. Производитель должен пройти сертификацию, а на упаковке обычно указывается соответствующий знак и номер сертификата", — отметила эксперт.

Зато термин "био" в 2026 году в правовом поле остается без определения. Хотя в странах Европейского Союза это слово часто используют как синоним к "organic", но только при условии сертификации. В Украине же часто слово "био" встречается рядом с названием бренда или его используют для маркетингового описания.

"В некоторых случаях "био" означает, что продукт содержит живые бактерии (например, йогурты или закваски), но это не свидетельствует автоматически об экологичности сырья или отсутствии химических добавок", — отметила Быстрицкая.

Отметка "эко" на украинских товарах почти не регламентирована. Производители размещают ее на упаковках, чтобы поддержать образ "натуральности", но ничем это не подтверждают.

Можно только догадываться, что имеется в виду: минимальная обработка продукта, экологическая упаковка, локальное производство или отсутствие вредных ингредиентов.

