Для іноземців у Чехії готують нові правила перебування

В столиці Чехії Празі живуть більше 100 тисяч українців. Фото: Praha.eu

Уряд Чехії вирішив змінити правила для іноземців і погодив новий закон, який міняє систему їх перебування в країні. Основний акцент влада зробила на цифровізації та жорсткішому контролі. Очікується, що у іноземців буде менше паперової тяганини, але більше вимог і перевірок.

Підтриманий урядом закон також змінює процедури оформлення документів та взаємодії з держорганами, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Visit Ukraine.

Що зміниться для іноземців в Чехії

Базові умови отримання дозволу залишаються ті самі та не стосуються притулку чи тимчасового захисту для українців. Але всі документи будуть переведені в онлайн і подання заяв планують зробити дистанційним, як і комунікацію з відомствами. Це робиться, щоб в держустановах зникли черги та відійшло у минуле заповнення паперів.

З іншого боку, тепер роботодавці, університети та інші організації, що запрошують іноземців, отримають додаткові обов’язки. Вони відповідатимуть за дотримання правил іноземцями, яких запросили.

Регулювання кількості іноземців в Чехії

Крім того, закон дозволяє гнучкіше регулювати кількість іноземців, залежно від країни походження і мети приїзду. Таким чином влада зможе швидше реагувати на потреби економіки.

Навіть громадяни ЄС, які перебувають у Чехії понад 90 днів, повинні будуть реєструватися. Раніше це не було обов’язковим.

Документ ще має пройти парламент і отримати підпис президента. Після цього його впроваджуватимуть разом із цифровою системою.

Часті запитання

Скільки українців в Чехії?

Станом на березень 2026 року в Чехії офіційно проживало більше 594 тисяч громадян України, тобто понад половина всіх іноземців у країні (53,6%).

Більшість із них, біля 400 тисяч — це біженці, які отримали тимчасовий захист через війну, хоча значна кількість також має постійне проживання. Українці становлять більше 4% населення Чехії — це найвищий показник у ЄС у перерахунку на кількість жителів.

Найбільше українців живе у Празі та Середньочеському краї — більше 150 тисяч.

За що можуть депортувати з Чехії?

Депортація з Чехії українців здійснюється у випадках порушення міграційного законодавства. Наприклад, підстави включають перебування без дійсної візи або тимчасового захисту, роботу без спеціального дозволу, подання підроблених документів, вчинення кримінальних правопорушень або створення загрози громадському порядку та безпеці.

Депортують іноземців також у разі перевищення дозволеного терміну перебування у Шенгенській зоні.