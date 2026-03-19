Для иностранцев в Чехии готовят новые правила пребывания

В столице Чехии Праге живут более 100 тысяч украинцев. Фото: Praha.eu

Правительство Чехии решило изменить правила для иностранцев и согласовало новый закон, который меняет систему их пребывания в стране. Основной акцент власти сделали на цифровизации и более жестком контроле. Ожидается, что у иностранцев будет меньше бумажной волокиты, но больше требований и проверок.

Поддержанный правительством закон также меняет процедуры оформления документов и взаимодействия с госорганами, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Visit Ukraine.

Что изменится для иностранцев в Чехии

Базовые условия получения разрешения остаются те же и не касаются убежища или временной защиты для украинцев. Но все документы будут переведены в онлайн и подачу заявлений планируют сделать дистанционным, как и коммуникацию с ведомствами. Это делается, чтобы в госучреждениях исчезли очереди и отошло в прошлое заполнение бумаг.

С другой стороны, теперь работодатели, университеты и другие организации, приглашающие иностранцев, получат дополнительные обязанности. Они будут отвечать за соблюдение правил иностранцами, которых пригласили.

Регулирование количества иностранцев в Чехии

Кроме того, закон позволяет более гибко регулировать количество иностранцев, в зависимости от страны происхождения и цели приезда. Таким образом власти смогут быстрее реагировать на потребности экономики.

Даже граждане ЕС, которые находятся в Чехии более 90 дней, должны будут регистрироваться. Ранее это не было обязательным.

Документ еще должен пройти парламент и получить подпись президента. После этого его будут внедрять вместе с цифровой системой.

Частые вопросы

Сколько украинцев в Чехии?

По состоянию на март 2026 года в Чехии официально проживало более 594 тысяч граждан Украины, то есть более половины всех иностранцев в стране (53,6%).

Большинство из них, около 400 тысяч - это беженцы, которые получили временную защиту из-за войны, хотя значительное количество также имеет постоянное проживание. Украинцы составляют более 4% населения Чехии — это самый высокий показатель в ЕС в пересчете на количество жителей.

Больше всего украинцев живет в Праге и Среднечешском крае - более 150 тысяч.

За что могут депортировать из Чехии?

Депортация из Чехии украинцев осуществляется в случаях нарушения миграционного законодательства. Например, основания включают пребывание без действительной визы или временной защиты, работу без специального разрешения, представление поддельных документов, совершение уголовных правонарушений или создание угрозы общественному порядку и безопасности.

Депортируют иностранцев также в случае превышения разрешенного срока пребывания в Шенгенской зоне.