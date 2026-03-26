Вплив форми служби на виплату за втрату працездатності військового

Сума виплати для військовослужбовця, який втратив працездатність, залежить не тільки від прожиткового мінімуму. Важливу роль відіграє форма служби військового. Контрактник, мобілізований військовий та строковик отримують у однаковій ситуації різні суми виплати.

Виплати для військових в Україні

Виплати у Збройних силах України здійснюються як щомісячно, так і одноразово. Частота виплат залежить від того, про яку саме частину грошового забезпечення йдеться.

Крім того, одноразова грошова допомога, яка надається військовослужбовцю при втраті працездатності, вираховується індивідуально. Основою грошової допомоги є прожитковий мінімум станом на 1 січня поточного року.

Крім того, існує ціла низка факторів, які впливають на розмір цієї допомоги. Фахівці назвали ці фактори.

Форма служби, інвалідність і причини поранення

По-перше, на суму виплати (грошової допомоги) в ЗСУ безпосередньо впливає форма служби військовослужбовця. Контрактник, мобілізований та строковик отримують різні виплати у однакових ситуаціях.

Також має значення наявність чи відсутність групи інвалідності. У деяких випадках військовий з інвалідністю отримає більшу виплату, ніж у протилежній ситуації.

Крім того, важливим є той чи інший причинно-наслідковий зв’язок поранення або захворювання, пов’язаного із захистом Батьківщини, виконанням посадових обовʼязків чи військовою службою. Це ж стосується травми, контузії та каліцтва.

Грошова допомога українським військовим, які втратили працездатність, визначається залежно від розміру прожиткового мінімуму. За таким же принципом нараховуються виплати за інвалідність, отриману під час бойових дій. Прожитковий мінімум на 2026 рік в Україні становить 3328 гривень.

Різноманітні надбавки включені до складу щомісячних виплат для військових. Надбавки можуть нараховуватися за особливі умови служби, роботу із секретними матеріалами чи зброєю.