Основні надбавки українським військовим у березні 2026 року

Українські військовослужбовці. Фото: 116 ОМБр

Військовослужбовці, які проходять військову службу у складі Збройних сил України, отримують різноманітні виплати, як постійні, щомісячні, так і одноразові. До складу щомісячних виплат для військових включені різноманітні надбавки. Надбавки можуть нараховуватися за особливі умови служби, роботу із секретними матеріалами чи зброєю.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на офіційному сайті Міністерства оборони України.

Грошове забезпечення у ЗСУ

Грошове забезпечення українських військовослужбовців поділяється на кілька частин. Це можуть бути як щомісячні виплати, так і одноразові.

Серед щомісячних виплат основними є оклад, виплата за звання чи посаду. Крім них, військовослужбовці можуть претендувати на додаткові доплати.

Однією із найпопулярніших доплат для військових є різноманітні надбавки. У Міністерстві оборони пояснили, на які саме доплати можуть претендувати військовослужбовці.

Види надбавок для військовослужбовців

За інформацією військового відомства, різні доплати пов’язані з різними обставинами. У поясненні МО вказано, що доплати "додаються до основного посадового окладу і залежать від різних факторів".

До основних видів надбавок військовослужбовцям включається перш за все надбавка за вислугу років. Крім того, існують й інші варіанти, пов’язані з особливостями перебування у Збройних силах України.

Це:

надбавка за особливі умови служби;

надбавка за роботу з секретними матеріалами;

надбавка за роботу з технікою або зброєю.

Для отримання таких надбавок потрібне документальне підтвердження тих чи інших обставин військової служби.

Військовослужбовці Збройних сил України, які зазнали поранень чи травм і частково втратили працездатність, мають право на одноразову грошову допомогу. Це стосується як мобілізованих і контрактників, так і строковиків чи навіть резервістів. Розмір цієї виплати залежить від статусу військового та обставин поранень чи травм.

В Україні для військовослужбовців, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та відзначені державними нагородами, передбачені щомісячні надбавки. Виплати належать також членам сімей загиблих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.