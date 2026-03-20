Основные надбавки украинским военным в марте 2026 года

Украинские военнослужащие. Фото: 116 ОМБр

Военнослужащие, которые проходят военную службу в составе Вооруженных сил Украины, получают различные выплаты, как постоянные, ежемесячные, так и одноразовые. В состав ежемесячных выплат для военных включены различные надбавки. Надбавки могут начисляться за особые условия службы, работу с секретными материалами или оружием.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Читайте также:

Денежное обеспечение в ВСУ

Денежное обеспечение украинских военнослужащих делится на несколько частей. Это могут быть как ежемесячные выплаты, так и единовременные.

Среди ежемесячных выплат основными являются оклад, выплата за звание или должность. Кроме них, военнослужащие могут претендовать на дополнительные доплаты.

Одной из самых популярных доплат для военных являются различные надбавки. В Министерстве обороны объяснили, на какие именно доплаты могут претендовать военнослужащие.

Виды надбавок для военнослужащих

По информации военного ведомства, различные доплаты связаны с различными обстоятельствами. В пояснении МО указано, что доплаты "добавляются к основному должностному окладу и зависят от различных факторов".

К основным видам надбавок военнослужащим включается прежде всего надбавка за выслугу лет. Кроме того, существуют и другие варианты, связанные с особенностями пребывания в Вооруженных силах Украины.

Это:

надбавка за особые условия службы;

надбавка за работу с секретными материалами;

надбавка за работу с техникой или оружием.

Для получения таких надбавок требуется документальное подтверждение тех или иных обстоятельств военной службы.

Напомним, мы ранее писали о том, какие есть три варианта выплаты военному после потери трудоспособности.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые получили ранения или травмы и частично утратили трудоспособность, имеют право на единовременную денежную помощь. Это касается как мобилизованных и контрактников, так и срочников или даже резервистов. Размер этой выплаты зависит от статуса военного и обстоятельств ранений или травм.

Добавим, мы сообщали о том, какие доплаты начислят в марте военным с наградами.

В Украине для военнослужащих, которые имеют особые заслуги перед Родиной и отмечены государственными наградами, предусмотрены ежемесячные надбавки. Выплаты положены также членам семей погибших лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной.