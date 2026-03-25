Прожитковий мінімум та його вплив на виплати в ЗСУ

Військовослужбовець із інвалідністю, заробленою на війні. Фото: drohobych-rada.gov.ua

Грошова допомога українським військовим, які втратили працездатність, визначається залежно від розміру прожиткового мінімуму. За таким же принципом нараховуються виплати за інвалідність, отриману під час бойових дій. Прожитковий мінімум на 2026 рік в Україні становить 3328 гривень.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Судово-юридична газета".

Читайте також:

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на різноманітні виплати. Це може бути як посадовий оклад, виплата за звання, так і додаткові, зокрема, одноразові виплати (надбавки, винагороди та ін).

Розмір цих виплат визначається законом і відрізняється залежно від виду та частотності. Фахівці пояснили, з якою фінансовою категорію визначається розмір кількох виплат військовослужбвоцям.

Йдеться, зокрема, про одноразову грошову допомогу. Вона виплачується військовим у випадку втрати працездатності чи встановлення групи інвалідності.

Що таке прожитковий мінімум і який його розмір

Фахівці пояснили, від чого залежить розмір виплати тимчасово непрацездатним військовим чи особам з інвалідністю. У статті зазначається: "Сума одноразової грошової допомоги розраховується індивідуально, виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня того року, коли було вперше встановлено інвалідність або ступінь втрати працездатності".

Прожитковим мінімумом українське законодавство називає вартісну оцінку споживчого кошика, що містить мінімальні набори продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, необхідних для збереження здоров'я людини і забезпечення їі життєдіяльності. Чільні положення, що визначають порядок формування споживчого кошика і використання прожиткового мінімуму, встановлені Законом України "Про прожитковий мінімум" № 966-XIV від 15.07.1999.

Конкретний розмір прожиткового мінімуму визначається станом на 1 січня кожного наступного року. В 2026 році розмір прожиткового мінімуму дорівнює 3328 гривень.

