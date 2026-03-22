Два види одноразових виплат для військових у березні 2026 року

Український військовослужбовець. Фото: 116 ОМБр

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на отримання різноманітних винагород за особливі досягнення чи важливі завдання. Крім того, держава гарантує нарахування допомоги військових у скрутних соціально-побутових ситуаціях. На допомогу може претендувати і родина військовослужбовця.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на офіційному сайті Міністерства оборони України.

Виплати в ЗСУ

Держава забезпечує військовослужбовців Збройних сил України не тільки матеріально, а і фінансово. Це, зокрема, стосується різноманітних виплат, які нараховуються військовим.

Крім основних та щомісячних додаткових виплат, військовослужбовці у певні моменти отримують і одноразові виплати. Існує два основні види одноразового грошового забезпечення військовослужбовців.

У Міністерстві оборони України пояснили, які це види виплат. До них зараховують різноманітні винагороди та допомогу.

Два види одноразових виплат

Винагороди, наголосили у військовому відомстві, є формою матеріальної подяки військовослужбовцям за особливі досягнення або виконання важливих завдань. Вони можуть бути призначені за ініціативою командування чи відповідно до наказів.

Допомога надається військовослужбовцям ЗСУ у певних життєвих, соціально-побутових ситуаціях. Такі виплати, зазначили у МО, спрямовані на підтримку військових у випадках, що потребують матеріальної допомоги.

Грошова допомога може нараховуватися і у випадках, коли це потрібно членам родини військовослужбовця. Деталі оформлення та отримання виплати залежать від норм чинного законодавства.

