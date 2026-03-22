Головна Військова економіка Два види одноразових виплат для військових у березні 2026 року

Два види одноразових виплат для військових у березні 2026 року

Дата публікації: 22 березня 2026 05:21
Два види одноразових виплат для військових у березні 2026 року
Український військовослужбовець. Фото: 116 ОМБр

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на отримання різноманітних винагород за особливі досягнення чи важливі завдання. Крім того, держава гарантує нарахування допомоги військових у скрутних соціально-побутових ситуаціях. На допомогу може претендувати і родина військовослужбовця.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на офіційному сайті Міністерства оборони України.

Виплати в ЗСУ

Держава забезпечує військовослужбовців Збройних сил України не тільки матеріально, а і фінансово. Це, зокрема, стосується різноманітних виплат, які нараховуються військовим.

Крім основних та щомісячних додаткових виплат, військовослужбовці у певні моменти отримують і одноразові виплати. Існує два основні види одноразового грошового забезпечення військовослужбовців.

У Міністерстві оборони України пояснили, які це види виплат. До них зараховують різноманітні винагороди та допомогу.

Два види одноразових виплат

Винагороди, наголосили у військовому відомстві, є формою матеріальної подяки військовослужбовцям за особливі досягнення або виконання важливих завдань. Вони можуть бути призначені за ініціативою командування чи відповідно до наказів.

Допомога надається військовослужбовцям ЗСУ у певних життєвих, соціально-побутових ситуаціях. Такі виплати, зазначили у МО, спрямовані на підтримку військових у випадках, що потребують матеріальної допомоги.

Грошова допомога може нараховуватися і у випадках, коли це потрібно членам родини військовослужбовця. Деталі оформлення та отримання виплати залежать від норм чинного законодавства.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, на які основні надбавки можуть претендувати українські військові у березні 2026 року.

Військовослужбовці, які проходять військову службу у складі Збройних сил України, отримують різноманітні виплати, як постійні, щомісячні, так і одноразові. До складу щомісячних виплат для військових включені різноманітні надбавки. Надбавки можуть нараховуватися за особливі умови служби, роботу із секретними матеріалами чи зброєю.

Додамо, ми повідомляли про те, які є три варіанти виплати військовому після втрати працездатності.

Військовослужбовці Збройних сил України, які зазнали поранень чи травм і частково втратили працездатність, мають право на одноразову грошову допомогу. Це стосується як мобілізованих і контрактників, так і строковиків чи навіть резервістів. Розмір цієї виплати залежить від статусу військового та обставин поранень чи травм.

виплати ЗСУ військовослужбовці грошова допомога
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
